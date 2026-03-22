Los huevos cocidos son una opción práctica y económica para incluir en la alimentación diaria, ya que solo basta con hervirlos en agua y dejarlos reposar para darles su textura firme por fuera y suave por dentro.

Es posible comerlos solos o cortarlos en rodajas para acompañar ensaladas. Y de manera particular, los expertos recomiendan consumirlos a la hora de la cena. ¿Por qué motivo? Te lo explicamos.

Además del huevo de gallina existen otros tipos como el de codorniz. Foto: Pexels

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¿Para qué sirve cenar huevo cocido?

La Dra. Zilpah Sheikh, en un artículo para el sitio de divulgación médica WebMD, explica que un huevo aporta alrededor de 77 calorías, 6 g de proteína de alta calidad y 5 g de grasa, así como vitaminas, minerales y carotenoides. Esta combinación lo convierte en un alimento completo antes de ir a la cama.

Entre sus compuestos también se encuentra la luteína y zeaxantina, antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de degeneración macular, una de las principales causas de la pérdida de visión en adultos mayores.

Y según la especialista, las proteínas de los huevos duros, junto con su aporte de vitamina D, contribuyen al desarrollo prenatal, favoreciendo la formación de huesos y el crecimiento en general. Además, su contenido de colina puede beneficiar a la función cerebral.

Por otra parte, la nutrióloga Karla Leal, en un artículo de la revista médica Tua Saúde, señala que este alimento puede prolongar la sensación de saciedad en las noches gracias a su contenido proteico.

Al contribuir al control del apetito, el consumo de huevo cocido en las noches puede favorecer la pérdida de peso. Y es que, dado que no contiene carbohidratos, es una opción adecuada para planes alimenticios bajos en grasas.

Sin embargo, puesto que en la noche el cuerpo realiza diversos procesos metabólicos, se recomienda moderar las porciones de consumo. La American Heart Association indica que hasta 2 piezas pueden ser seguras para la mayoría de personas.

No obstante, en casos de predisposición genética al colesterol alto o hipercolesterolemia familiar se recomienda limitar la ingesta a 1 pieza diaria.

Las gallinas pueden poner huevos blancos, cafés, azules o verdes, dependiendo de su raza. Foto: Unsplash

¿Cómo hacer huevos cocidos?

Si quieres obtener una cena ligera, entonces prepara unos huevos cocidos y acompáñalos con otros alimentos ricos en fibra (por ejemplo, verduras y galletas integrales):

Ingredientes:

2 huevos

1 chorrito de vinagre

1 pizca de sal

Agua (la necesaria para cubrir los huevos)

Procedimiento:

Coloca los huevos en una olla con cuidado para evitar que se quiebren.

Llena la olla con agua hasta cubrir los huevos.

Si los huevos estaban en el refrigerador, añade un chorrito de vinagre y una pizca de sal para evitar que se rompan.

Lleva la olla al fuego y deja que el agua hierva.

Cuando comience a hervir el agua, baja el fuego al mínimo y cocina los huevos durante 10 minutos.

Retira la olla del fuego y colócala bajo el chorro de agua fría por unos minutos para detener la cocción .

. Pela los huevos y córtalos si lo deseas. Listo.

Los huevos cocidos son una opción de cena rápida de hacer, deliciosa y altamente nutritiva.

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