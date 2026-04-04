¿Quiénes no pueden tomar pulque?

El pulque es una de las bebidas representativas de México y suele consumirse durante la temporada de calor por ser refrescante, además de su variación de sabores a los que se les conoce como "curados".

Sin embargo, al tratarse de una bebida alcohólica, su ingesta no se recomienda para todas las personas. Aquí te decimos a qué grupos nos referimos y por qué.

El pulque es una bebida nativa de México. Foto: Imagen generada con IA

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¿Qué es el pulque?

Un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural explica que el pulque es una bebida alcohólica de origen prehispánico, misma que se obtiene a partir del aguamiel.

Este líquido extraído del maguey pasa por un proceso de fermentación en espacios conocidos como tinacales, donde se mezcla con una “semilla” o pie de pulque que permite su transformación.

Aproximadamente, la elaboración del pulque tarda 24 horas; pero además, puede consumirse natural o en versiones hechas con frutas o semillas, por ejemplo, de guayaba, fresa, piña, mango y hasta ostiones.

¿Qué nutrientes aporta el pulque?

Hay varias versiones sobre su origen; cuenta la leyenda que surgió cuando la diosa Mayahuel descubrió cómo extraer aguamiel, pero otros relatos relacionan al dios Quetzalcóatl con su creación.

Otro dato interesante de dicha bebida es que durante los tiempos prehispánicos, las personas mayores de 52 años eran las únicas que podían consumir pulque, al igual que quienes iban a ser sacrificados en el templo de Huitzilopochtli porque se les permitía consumirlo como "último deseo" hasta embriagarse.

Con el paso del tiempo, este brebaje fue considerado como un remedio medicinal contra diversos padecimientos. Y es que, de acuerdo con Larousse Cocina, contiene nutrientes como proteínas, vitaminas y otros compuestos derivados de la fermentación.

Al respecto, la nutricionista Andreina De Almeida, en un artículo publicado en el portal médico Tua Saúde, señala que el pulque puede aportar diversos beneficios al organismo, entre ellos, ayudar a la prevención de la anemia ferropénica gracias a su contenido de hierro y vitamina C.

Asimismo, puede reducir los niveles de colesterol debido a la presencia de saponinas y compuestos probióticos, que en conjunto favorecen su eliminación por medio de las heces.

Y de igual manera, se cree que puede estimular el apetito, combatir trastornos gastrointestinales y ser fuente de energía. A pesar de ello, no deja de ser un producto alcohólico y debe consumirse con moderación.

Los mexicas llamaban al pulque "ixtac octli", que significa “el licor blanco”. Foto: Imagen generada con IA

¿Quiénes no pueden tomar pulque?

En el mismo artículo de Tua Saúde, la nutricionista advierte que el consumo de pulque tiene que evitarse en ciertos grupos de personas, entre ellos mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Dado que contiene alcohol, puede afectar al bebé desde el vientre —incluso causando problemas como el síndrome alcohólico fetal— y también puede "contaminar" la leche materna, alterando su desarrollo.

El segundo grupo que no debe consumir pulque es el de las personas que tienen alergias a sus compuestos. Durante la fermentación se producen sustancias como histaminas, mismas que pueden agravar intolerancias con dolor estomacal, diarrea y vómito.

Por último, las personas que se encuentren tomando uno o varios medicamentos de manera regular o que tengan problemas digestivos deben ser precavidos con la ingesta, aunque se trate de pequeñas cantidades.

Si bien el pulque forma parte de la tradición mexicana y ofrece diversos nutrientes, no es una bebida para todas las personas.

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