Si quieres explotar la gastronomía colombiana, en la Ciudad de México hay diversas opciones de restaurantes para hacerlo. Además de sus platillos y bebidas tradicionales, permiten convivir en un ambiente que conecta con la identidad de este país latinoamericano.

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¿Dónde comer comida colombiana en CDMX?

1. Salchiparce

La propuesta de Salchiparce es comida tradicional en un espacio casual y vibrante. Su menú combina platillos típicos como bandeja paisa, arepas y sancocho; también incluye opciones de comida rápida como salchipapas, hamburguesas y hot dogs con salsas especiales.

La experiencia del establecimiento va dirigida a quienes desean conocer la gastronomía colombiana y para las personas que ya tienen sus favoritos, pero que buscan degustarlos en lugar accesible dentro de la capital.

Dirección: Av. Cuauhtémoc 163, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX

Horarios: Domingo a sábado de 12:00 a 23:00 horas

Salchiparce. Foto: Facebook Salchiparce

2. Mercado Medellín

El Mercado Medellín es un punto de encuentro gastronómico y cultural; reúne más de 500 puestos donde convergen ingredientes, productos y platillos de distintos países de Latinoamérica, especialmente de Colombia, Cuba, Perú y Venezuela.

Entre las opciones de platillos que permite degustar se encuentran las arepas de queso, patacones y empanadas, caracterizados por su sabor casero.

De igual manera, en este mercado se venden ingredientes de la cocina colombiana y productos que son complicados de conseguir en México, por ejemplo, café, cervezas, dulces y botanas.

Dirección: Mercado Medellín #20, Campeche 101, 06760, CDMX

Horarios: Domingos de 08:00 a 17:00 horas, y lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas

Mercado Medellín. Foto: Pexels / Juan Moccagatta

3. Criollito Mex

Criollito Mex Dark Kitchen es otro espacio para disfrutar la riqueza de la cocina latinoamericana, centrándose en platillos venezolanos y colombianos. El restaurante tiene un ambiente acogedor, ideal para compartir una comida familiar en la mesa.

Entre sus especialidades destacan la bandeja paisa, tostones, tequeños y empanadas de carne, pollo y queso. Es un lugar que los foodies deben visitar para obtener una experiencia culinaria auténtica y reconfortante, sin salir de la ciudad.

Dirección: Av. Coyoacán 310b, código 2, Colonia Del Valle, Benito Juárez, 03100, CDMX

Horarios: Domingo de 09:00 a 17 horas, martes a jueves de 10:00 a 19:00 horas, y viernes a sábado de 10:00 a 20:00 horas

Criollito Mex. Foto: Facebook CriollitoMex - Comida Venezolana y Colombiana

4. Ciénaga

Ciénaga es un restaurante que permite vivir una experiencia auténtica de comida colombiana, con técnicas de cocina tradicionales. Se trata de un sitio apto para quienes buscan explorar o reconectar con la cocina colombiana en un entorno relajado.

En su menú destacan sopas típicas como el ajiaco y el sancocho, así como antojitos y entradas como empanadas, patacones y arepas en distintas preparaciones. Asimismo, ofrece desayunos clásicos como changua y caldo de costilla.

Dirección: Coahuila 200, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX

Horarios: Domingo a sábado de 10:00 a 19:00 horas

Ciénaga. Foto: Facebook Ciénaga

5. Mita

En Mita, la cocina tiene un enfoque de sabores colombianos adaptados al paladar local. La carta del restaurante se centra en platos pensados para compartir, entre ellos, arepas, croquetas y guisos como la costilla de res en salsa de piloncillo.

Otros imperdibles son sus desayunos, acompañados con café colombiano y chocolate caliente. Dicho espacio también es adecuado para probar el suero costeño, producto lácteo típico del Caribe de Colombia que acompaña numerosos platillos.

Dirección: C. Nogal 262, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400, CDMX

Horarios: Domingo de 09:00 a 16:00 horas, y de martes a sábado de 09:00 a 18:30 horas

Mita. Foto: Instagram @mita.cdmx

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