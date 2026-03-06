En la colonia Roma hay un espacio donde el té vuelve a ser protagonista y la cocina taiwanesa se disfruta sin artificios. Se trata de Sunchill, un proyecto que apuesta por respetar el origen del bubble tea y explicar la historia detrás de los sabores de Taiwán, y en Menú te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Aquí, el viaje es sensorial y cultural: desde la primera infusión hasta el último bocado, la experiencia está pensada para que cada persona entienda qué está tomando, de dónde viene y por qué sabe como sabe. Más que una moda, es una invitación a sentarse a la mesa y compartir.

¿Por qué el bubble tea de Sunchill sí sabe a té?

En Sunchill, cada bebida parte de una base real: té negro, té verde u hojicha. A partir de ahí se construyen combinaciones que respetan el perfil de cada hoja, donde el dulzor funciona como acento y no como protagonista.

En palabras de una de las mentes detrás del concepto y la cocina, Po Jung Chen, “todo se hace lo más natural posible; nosotros [él y sus socios] también comemos aquí así que hacemos lo posible por ofrecer algo rico y saludable”.

La idea es clara: recuperar el sentido original del bubble tea a través de infusiones reales, procesos artesanales y equilibrio en el sabor. El resultado es una experiencia cercana a la forma tradicional de consumir té en Taiwán: cotidiana, honesta y compartida.

Entre las bebidas representativas destacan:

Boba Milk Tea: la versión más tradicional del bubble tea en Taiwán, preparada con té a elección, leche, piloncillo y boba.

Taro Lover: elaborada con taro (malanga) natural, leche y sago (tapioca blanca pequeña). La pasta de taro se hace en casa para mantener un perfil auténtico, por lo que puede que te sorprendas al ver una bebida de taro que no es morada.

Aquí, el bubble tea no es solo una bebida dulce: es cultura líquida.

¿Qué comer en Sunchill para acompañar el té?

La propuesta culinaria está liderada por socios de raíces taiwanesas, con un enfoque en técnicas tradicionales y sabores que forman parte del día a día en Taiwán. Son platos reconfortantes, balanceados y pensados para compartir, tal como sucede en las mesas taiwanesas.

La filosofía de cada plato es clara; “rescatar el sabor de casa”. En una Ciudad de México en la que los pocos referentes populares que se tienen de la cocina taiwanesa apuestan por lo tropical, Sunchill regresa al origen y hace lo posible por deleitar a los paladares locales, y extranjeros, con sabores auténticos y caseros.

Algunos imperdibles del menú son:

Guabao: bao taiwanés hecho a mano con tocino estofado lentamente en salsa de soya, acompañado de cacahuate, cilantro y chucrut taiwanés.

Ramen de res taiwanés: con chambarete estofado a fuego lento en chilibean sauce, Chinese Five Spice y salsa de soya, acompañado de nabo, zanahoria, bok choy y chucrut taiwanés.

Palomitas de pollo taiwanés: pollo marinado con ajo y especias, frito con albahaca fresca y terminado con un toque de pimienta taiwanesa.

Estos platillos no buscan competir con el té, sino acompañarlo: comer, beber y conversar como sucede en Taiwán.

Un espacio para habitar el tiempo en la Roma

Sunchill combina la estética de una casa antigua con la calidez asiática. Es un lugar diseñado para quedarse: llegar por un té, pedir algo de comer, probar otra bebida y alargar la conversación.

La atmosfera acogedora es definida por cada elemento de la decoración que, lejos de ser traídos desde Taiwán, han sido recolectados en distintos lugares de la ciudad como mercados y tiendas de antigüedades; toda una colección de recuerdos que hacen posible este espacio en el que las fronteras y el tiempo no existen.

Más que un restaurante o un lugar de bubble tea, Sunchill es un punto de encuentro cultural donde el té vuelve al centro de la mesa y la cocina taiwanesa se presenta desde lo auténtico, lo cotidiano y lo humano. Un rincón en la Roma para viajar a Taiwán sin salir de la Ciudad de México.

Dirección: Río Nazas 45-Local 5, Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: Lunes a domingo de 12:00 a 21:00 horas.

