De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la birria es uno de los platillos más representativos de Jalisco. Sin embargo, hoy en día, la birria es todo un clásico de la cocina mexicana independientemente de la región.

Hoy en Menú, te contamos de un lugar en la CDMX en el que la birria es el centro de todo, pero que, lejos de encasillarse, no dejan de innovar y actualizar su menú.

Cuatro de Barrio

Para esos días en los que sientes que la resaca acaba contigo o que despiertas con un antojo voraz de birria estilo Jalisco, Cuatro de Barrio, en el corazón de la Narvarte, es todo un imperdible.

Este restaurante mexicano nació en la pandemia, cuando cuatro amigos decidieron emprender juntos un viaje para compartir uno de sus platillos favoritos de pandemia: la birria.

Un paraíso para los amantes de la birria. Foto: Cortesía.

El sueño de un rinconcito dedicado a la birria dio inicio en un pequeño local en Eje Central; sin embargo, la afluencia de público creó la necesidad de un espacio más grande, por lo que, hace cuatro meses, Cuatro de Barrio se tuvo que mudar a una nueva dirección, ahora en Caleta.

En esta nueva sucursal, tienes la opción de comer adentro o en la terraza para disfrutar de la vista. ¿La mejor parte? No importa dónde elijas sentarte, todo el lugar es dog-friendly. ¡Así es! Puedes llegar con tu perrito y, además de un refrescante tazón de agua, recibirá un premio para entretenerse mientras disfrutas de tu comida.

Torta de birria. Foto: Cortesía.

¿Qué se puede comer en Cuatro de Barrio?

Pese a que Cuatro de Barrio es principalmente conocido por su birria de res estilo Jalisco, su cocina tiene un concepto mexicano que va más allá. Tienes opciones distintas a la birria y, próximamente, se espera que tengan un menú con opciones aún más variadas.

Para el antojo de birria

Si los visitas especificamente por su birria, para nada te vas a decepcionar, pues cuentan con opción es tan tradicionales como creativas para disfrutar de este clásico jalisciense. Por ejemplo:

Tacos de birria, dorados y blandos

Consomé

Burrito de birria

Torta de birria

Pizzabirria

Quesabirria

Birriaesquite

Birriamen

Tronadoras de birria con queso

Nachos con birria

Chilaquiles con birria

Quesabirrias. Foto: Cortesía.

Sin embargo, la quesabirria es definitivamente la estrella de la casa, ¡tienes que probarla! Y por si esto fuera poco, también cuentan con tortillas light, con un aporte de tan solo 2 carbs, para que puedas disfrutar de tus favoritos sin culpa.

Además, como un pequeño spoiler, se espera que próximamente se integre la opción de birria vegana al menú.

Opciones fuera de la birria

Por otro lado, si no se te antoja o estás a dieta, Cuatro de Barrio también integra opciones ligeras a su menú. Puedes comer:

Nopales con panela

Fusilli de la abuela

Ensalada madre

La mejor parte es que puedes tener la seguridad de que todo en Cuatro de Barrio está hecho pensando en que te vayas feliz y satisfecho. Platillos como los nopales con panela pasan por meses de experimentación antes de ser servidos por temporada.

Pizzabirria. Foto: Cortesía.

Y, aunque en Cuatro de Barrio se enorgullecen de recibir a pequeños comensales apasionados de la birria, también hay un menú infantil pensado para las infancias que quieren disfrutar de algo diferente, como:

Mini pizzabirria

Hamburguesas con papas

Pastita

Cereal con leche

Una experiencia para llevar a casa

Sabemos que comer en sí es una experiencia cuyo recuerdo a veces perdura por mucho tiempo, pero en Cuatro de Barrio llevan esto a otro nivel.

Para que te lleves un recuerdito tangible de tu visita, debes pedir un Tequibarrio; un cantarito clásico, con el pequeño giro de que, antes de disfrutar de tu bebida, puedes decorar tu cantarito. ¡Es de lo más divertido!

Toda la birria que puedas comer

Finalmente, para que no te quedes con las ganas de probar todo el menú, Cuatro de Barrio ofrece una promo especial.

Birriamen. Foto: Cortesía.

Todos los miércoles, todo el día, por tan solo $189.00 pesos, podrás pedir lo que quieras del menú. Por orden o pieza, las quesabirrias y los tacos no dejarán de llegar. ¿Te animas a ir?

Cuatro de Barrio

Dirección: Caleta 554, Narvarte Oriente

Horarios: Lunes a Domingo de 9:00 a 21:30 hrs.

