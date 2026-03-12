El Restaurante Lorea, un referente de la cocina de autor en la Ciudad de México, ha anunciado el lanzamiento de su nueva temporada gastronómica titulada HUMO. Esta propuesta busca profundizar en la relación entre los elementos naturales y la identidad culinaria del país a través de una óptica personal y rigurosa.

Bajo la dirección del chef Oswaldo Oliva, esta experiencia redefine la manera de cocinar y recibir a los comensales en un establecimiento que cuenta ya con nueve años de trayectoria. El menú se presenta como una invitación a descubrir el papel del humo como un hilo conductor de la cultura mexicana y aquí te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

¿En qué consiste la experiencia HUMO?

De acuerdo con la presentación oficial de Lorea, HUMO es una exploración que conecta la geología, la tierra y la memoria gastronómica de México. El concepto se aleja de ver al humo únicamente como una técnica de cocción o un aroma, para entenderlo como un elemento que vincula la historia con el presente culinario.

Según explica el chef Oswaldo Oliva, el proyecto se basa en la premisa de que el producto sin cultura es solo un ingrediente, mientras que la cultura sin producto es una abstracción; la gastronomía solo existe cuando ambos se encuentran.

En esta temporada, ese encuentro se materializa en el uso de maderas específicas, como la de macadamia proveniente de Veracruz, que recibe a los visitantes desde la cocina.

Leer también: Cómo hacer caldo de camarón casero para comer en Cuaresma

¿Qué ingredientes y elementos componen el menú?

La propuesta gastronómica para este periodo incluye una variedad de preparaciones diseñadas para resaltar los sabores del suelo mexicano. El menú está integrado por botanas que se consumen con las manos, vegetales estacionales cultivados en suelos ricos en minerales y diversos productos del mar.

Como detalla el material informativo de Lorea, el plato principal ofrece a los comensales la posibilidad de elegir entre dos tipos de carne. Además, se destaca el uso de ingredientes provenientes de suelos volcánicos que nutren la biodiversidad del país, integrando el ritual del fuego en cada paso del servicio.

Leer también: Dónde y cuándo será la feria del pulque y la barbacoa

¿Cuándo y dónde se puede visitar esta temporada?

La temporada HUMO estará disponible por un tiempo limitado, abarcando de marzo a agosto de 2026. Las experiencias se llevan a cabo en las instalaciones del Restaurante Lorea, ubicado en la Ciudad de México, donde se busca que cada plato esconda una técnica y una región específica.

Según informa el restaurante, el servicio está disponible de martes a domingo en un horario de 17:00 a 23:00 horas. Debido a la naturaleza de la propuesta y la afluencia de visitantes, se recomienda realizar reservaciones a través de su sitio oficial.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/