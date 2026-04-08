Si estás buscando una opción rápida para la hora de la comida, el alambre de Doña Ángela, creadora de contenido en YouTube, es para ti y para consentir a tu familia en la mesa.

Este platillo, además de sencillo, puede comerse en tacos o tostadas. Así que incluso te rinde para organizar tus guisos el resto de la semana.

La opción más saludable de cocinar el alambre es a la parrilla o asado, lo que evita el consumo de aceite. Foto: Freepik

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¿Qué es el alambre?

De acuerdo con la Revista del Poder del Consumidor, el alambre es un platillo mexicano cuyo origen procede de técnicas usadas en la cocina del Medio Oriente, particularmente con el shish kebab de Turquía.

En sus inicios se preparaba ensartando trozos de carne y vegetales en varillas metálicas, lo que evitaba que la grasa cayera directamente en el fuego.

Pero con el paso del tiempo, su técnica de preparación fue adaptada en países como México, donde se le añadieron ingredientes como cebolla, pimientos y queso.

Aunque originalmente se cocinaba en brocheta, hoy es común hacer alambre a la sartén o a la parrilla, lo que incluso evita el consumo excesivo de aceite.

Según Larousse Cocina, en nuestro país, este platillo se cocina con diversas recetas: en las zonas costeras llevan camarón y otros mariscos; en el norte es común el alambre de cabrito; y en el sur suele elaborarse con carne de res, pollo o cerdo.

Anteriormente, el alambre se cocinaba en brocheta. Foto: Freepik

¿Cómo hacer alambre con la receta de Doña Ángela?

Preparar alambre al estilo de Doña Ángela es más sencillo de lo que parece y no necesitas muchos pasos. A continuación, te compartimos la receta:

Ingredientes:

1/4 de kilo de tocino

3 chiles morrones

2 cebollas

2 chiles jalapeños

1/2 kilo de bistec (picado)

1 kilo de chorizo

Queso para derretir

Aceite

Sal

Pimienta negra

Procedimientos:

Pon una cazuela a calentar con un poco de aceite.

Corta el tocino en trozos y fríelo; retíralo y reserva.

Limpia los chiles morrones y jalapeños, quitando las semillas, y pícalos.

Corta la cebolla en julianas.

Agrega el chorizo a la cazuela (sin tripa) y déjalo dorar; cuando esté listo, sácalo y reserva.

En la misma cazuela, cocina el bistec, agrega un poco de sal y pimienta; deja que se dore ligeramente y aparta.

Añade las verduras (cebolla, morrón y jalapeño) a la cazuela junto con una pizca de sal y cocina hasta que estén suaves.

Incorpora con las verduras el tocino, el chorizo y el bistec, mezcla bien.

Agrega el queso para fundir y deja que se derrita. ¡Disfruta!

Así de fácil puedes preparar un alambre casero lleno de sabor y perfecto para compartir, para armar unos tacos o simplemente para darte un gustito como Doña Ángela.

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