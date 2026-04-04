Con la llegada de la primavera, abril se convierte en un mes ideal para comer alimentos frescos y llenos de nutrientes; pero lo que tal vez no sabías es que, aunque es posible encontrar casi cualquier fruta o verdura durante todo el año, no siempre tienen el mismo precio y hasta su sabor cambia cuando son de temporada.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hay periodos en los que ciertos productos alcanzan su mayor punto de maduración, lo que los dota de un aroma y sabor exquisito.

Si quieres saber cuáles consumir este mes para cuidar tu billetera y tu salud, aquí te lo decimos.

Hay alimentos que sólo se producen en cierta temporada, por ejemplo, el tejocote. Foto: Freepik

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¿Cuáles son las frutas de temporada en abril?

Durante este mes, hay una variedad de frutas que destacan porque han alcanzado el punto máximo de maduración, tal es el caso del limón, reconocido por su aporte de vitamina C y potasio, que en conjunto ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

Otra opción es la piña, una fruta refrescante que contiene vitamina C y yodo; principalmente, se produce en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Asimismo, el plátano es de temporada y es rico en fibra y potasio, lo que contribuye a mantener la presión arterial estable y favorece la salud cardiovascular.

También el mamey es un alimento ideal para incluir esta temporada; se recomienda consumirlo en abril porque, además de su sabor dulce, contiene carbohidratos, vitaminas A y C, calcio, hierro y fósforo.

Y no podía faltar la sandía, perfecta para los días calurosos que caracterizan a la primavera. Pero además, su contenido de vitaminas del complejo B ayuda a producir energía en el organismo.

Si quieres una opción menos dulce, las cerezas son un alimento con propiedades antioxidantes, fibra, vitamina C y ácido fólico, nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo y al cuidado de la salud celular.

Y finalmente, la mandarina es otra fruta de temporada. Su pulpa es fuente de vitamina C, cuyo beneficio es fortalecer el sistema inmunológico y reforzar las defensas en el cuerpo.

Los alimentos, como verduras y frutas, de temporada son más económicos. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las verduras de temporada en abril?

En la categoría de verduras también hay varios alimentos que prácticamente se pueden encontrar en cualquier mercado y a un precio menor que el resto del año.

Para empezar, tenemos al brócoli con un abundante contenido de vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos, lo que le confiere un valor nutricional elevado.

El segundo vegetal es la zanahoria, rica en potasio y fósforo, que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, posee compuestos que pueden ayudar en la prevención de enfermedades como el cáncer.

Otra opción es la lechuga, una hortaliza ligera, baja en calorías y fuente de fibra, vitamina C, calcio, hierro y fósforo, siendo la base saludable para preparar ensaladas por su frescura y por ser un alimento ligero.

La Asociación Mexicana de Restaurantes también recomienda integrar a las comidas de temporada acelgas, alcachofas, espinacas, pimientos, aguacate, nopales, berros, calabacitas, rábanos, cebolla, jitomate y pepino; todos estos comestibles permiten preparar platillos versátiles, sencillos y nutritivos en el mes de abril.

Hay que recordar que una dieta rica en frutas y verduras frescas puede prevenir golpes de calor en la temporada, afección que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 °C y el organismo pierde la capacidad de regularse a través del sudor.

Las verduras también ayudan a prevenir golpes de calor por su contenido de agua. Foto: Freepik

¿Qué otros alimentos frescos de temporada hay en abril?

Además de frutas y verduras, se necesitan consumir proteínas y la mayoría pueden obtenerse de alimentos como los pescados y mariscos. Estos animales siguen ciclos biológicos, por lo que hay temporadas más adecuadas para su consumo, siendo abril una de ellas.

En ese sentido, las opciones para agregar a tus comidas son pescado azul como el salmón, trucha, sardina, atún, jurel y sierra, ello debido a su contenido de ácidos grasos saludables Omega-3.

De igual manera, el bacalao fresco, dorada, lenguado, merluza, pez espada y lubina son recomendados por su bajo nivel de grasa y versatilidad en la cocina.

Ahora que conoces cuáles son los alimentos para disfrutar en abril, en tu próxima visita al mercado elige estos productos frescos y cuida tanto tu salud como tu billetera.

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