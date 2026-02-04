El alambre es un platillo ampliamente vendido en taquerías gracias a su combinación de carne, verduras y queso, pero también fácil de replicar en casa con pocos ingredientes.

Si aún no sabes qué comer hoy, en Menú te contamos cuál es la mejor carne para lograr un increíble resultado... ¡para chiparse los dedos!

La cocción del alambre es semejante al shish kebab, platillo del Medio Oriente. Foto: Freepik

¿Qué ingredientes lleva el alambre tradicional?

Hablar de la receta del alambre abarca muchos ingredientes base para cocinarlo; por ejemplo, puede llevar trozos de carne, mariscos, pollo y verduras ensartados en una aguja y asados, o envueltos en tocino.

Si bien de manera tradicional este platillo se prepara usando una aguja similar a las de las brochetas, donde se combinaban los ingredientes para asarlos al fuego, actualmente en las taquerías se sirve con queso gratinado y tortillas.

En ambas preparaciones, el alambre destaca por el uso de carne tierna, jugosa y suave. De acuerdo con El Poder del Consumidor, la receta tiene su origen en la gastronomía de Medio Oriente, pues se considera una adaptación del shish kebab (originario de Turquía,), donde los ingredientes se cocinan en varillas metálicas para evitar que la grasa caiga directamente al fuego.

Con el tiempo, su receta y modo de consumo ha ido cambiando y al mismo tiempo adaptándose a los ingredientes locales, aunque siempre mantiene como base su combinación de carne y verduras, servidas en tortillas.

¿Qué carne es mejor para el alambre?

Al conocer el origen del alambre, es común preguntarse cuál es la mejor manera de prepararlo en casa. Aunque en las taquerías se hace con carne de res, en otras regiones del país existen variantes con pollo, mariscos e incluso combinaciones mixtas.

Si quieres apegarte a su sabor tradicional, el Consejo Mexicano de la Carne sugiere utilizar filetes de res suaves como el top sirloin, ya que se cocina con rapidez y mantiene una textura jugosa.

También puedes utilizar ribeye por su marmoleo y sabor. O, si prefieres un sabor más profundo, la arrachera incluso puede cocinarse al carbón para darle al platillo un toque ahumado.

Por otra parte, la Chef de What 's Gaby Cooking menciona que la falda y los cortes gruesos rebanados en tiras funcionan bien para la receta. Lo que sí debes cuidar es que las piezas sean de calidad para que se integren bien con el tocino, los pimientos y la cebolla.

Y para cocinar una versión más ligera, la Carnicería de Madrid sugiere usar solomillo o filetes de pechuga de pollo, cortados en tiras finas para sellarlos en la plancha. Asimismo, pueden emplearse muslos deshuesados, que resultan más jugosos.

En ambos casos, las piezas del pollo resultan tiernas y al cocinarlas pueden quedar doradas por fuera y suaves por dentro, lo que le da un toque suave al alambre.

Cortes como el sirloin, ribeye, falda de res o arrachera son ideales para cocinar un alambre. Foto: Freepik

No olvides que, además de la carne de res o pollo, añadir tocino es clave porque aporta grasa y profundidad de sabor. Esto sirve para mantener el sabor original que nos ha regalado el Medio Oriente.

En casa, el mejor alambre no depende de un solo corte, sino de elegir carnes tiernas, bien rebanadas y de cocción rápida.

