La canela es una especia muy valorada por su aroma cálido y su gran versatilidad en la cocina. Sin embargo, sus usos no se limitan únicamente a la preparación de alimentos, ya que también puede ser útil para aliviar algunos malestares.

En Menú te contamos cuáles son los beneficios de la infusión de canela y por qué integrarla en la rutina puede convertirse en un hábito saludable.

La canela es una de las especias más usadas en infusiones y remedios caseros. Foto: Freepik

Leer también Qué alimentos debes comer para fortalecer tus defensas

¿Para qué se usa la canela?

Proveniente de la corteza seca de diversas especies del árbol Cinnamomum, la canela, también conocida como canela de Ceilán, es originaria de Sri Lanka. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, su uso se extendió por el mundo con el paso de los siglos, tanto en la cocina como en prácticas medicinales tradicionales.

Desde entonces, se ha convertido en un elemento importante de la medicina china y de la medicina ayurvédica india, donde suele combinarse con ingredientes como la cúrcuma, el jengibre, el clavo y el cardamomo por sus cualidades terapéuticas.

Con más de cinco mil años de uso, la medicina tradicional la ha asociado con el alivio de la inflamación, el dolor nervioso, afecciones cardíacas, tos y otros malestares. Así lo señala el portal especializado en especias Tea Shop.

Esta especia aromática ha sido parte de preparaciones medicinales durante siglos. Foto: Freepik

En México, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM menciona que la canela se emplea comúnmente para tratar desórdenes ginecológicos. En estados como Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz es habitual beber una infusión de esta especie durante el trabajo de parto, ya que popularmente se cree que puede ayudar a acelerarlo.

Además, pueblos como los zapotecos y totonacos la utilizan en remedios herbolarios. Para el empacho seco se combina con romero verde, manzanilla y hierbabuena, mientras que para aliviar la tos se prepara junto con flor de tila y se consume por las noches.

Fuera de sus aplicaciones en la medicina tradicional, la Fundación Española de la Nutrición señala que la canela aporta minerales como hierro y calcio, además de zinc, potasio y selenio, así como vitaminas B6 y C. También contiene compuestos bioactivos como fenoles y aldehídos, conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que pueden contribuir al bienestar general.

La canela contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden apoyar la salud cardiovascular. Foto: Freepik

Por su parte, la Liga Colombiana contra la Hipertensión comparte una preparación sencilla de infusión como complemento dentro de hábitos saludables para personas con presión arterial elevada.

Ingredientes de la infusión de canela

1 raja de canela o 1 cucharadita de canela en polvo

1 taza de agua

1 cucharadita de miel al gusto

Procedimiento

En una olla, calienta el agua hasta que alcance el punto de ebullición.

Agrega la raja de canela o la canela en polvo.

Cocina a fuego bajo durante 2 a 3 minutos para que libere su aroma y propiedades.

Retira del fuego y deja reposar 5 minutos.

Cuela la preparación si utilizaste raja de canela.

Endulza con miel al gusto.

Puede consumirse tibia o refrigerada, hasta cuatro veces al día.

Además de su aroma, la canela aporta minerales y compuestos bioactivos que favorecen el bienestar. Foto: Freepik

¿Qué beneficios tiene la infusión de canela?

Aunque su consumo está profundamente ligado a las tradiciones medicinales de distintos pueblos originarios, la canela también podría aportar beneficios reales al bienestar del cuerpo humano. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que esta especie posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas.

Estas cualidades se deben a su contenido de sustancias fitoquímicas bioactivas. De acuerdo con el portal especializado Tua Saúde, el cinamaldehído, uno de los principales compuestos activos de la canela, puede ayudar a combatir diversos tipos de infecciones bacterianas y fúngicas.

Además, sus beneficios también se relacionan con la salud bucal, ya que puede contribuir a prevenir la formación de caries, reducir el mal aliento e inhibir el crecimiento de bacterias como Listeria y Escherichia coli en alimentos.

El cinamaldehído, compuesto activo de la canela, se asocia con efectos antimicrobianos y antioxidantes. Foto: Freepik

Por otra parte, la misma fuente indica que la canela podría ser un complemento útil en el manejo de la diabetes, debido a que favorece el funcionamiento de la insulina, hormona encargada de regular los niveles de azúcar en la sangre.

Asimismo, compuestos como el cinamaldehído y el ácido cinámico se asocian con efectos cardioprotectores, gracias a su acción antiinflamatoria y a su capacidad de estimular la producción de óxido nítrico, lo que contribuye a una mejor circulación.Entre otros beneficios potenciales, destacan los siguientes:

Contiene fitoquímicos que pueden ayudar al cerebro a utilizar mejor la glucosa, favoreciendo la función cognitiva.

Presenta actividad antioxidante, lo que contribuye a neutralizar radicales libres y proteger a las células del daño oxidativo.

Podría ayudar a mejorar el estado de ánimo, con efectos asociados a la reducción del estrés.

Ayuda a inhibir procesos inflamatorios en el cerebro, lo que puede favorecer el equilibrio de neurotransmisores como la serotonina.

Sus propiedades antimicrobianas han sido estudiadas por su capacidad para inhibir bacterias. Foto: Freepik

De esta manera, incorporar una infusión de canela a la rutina diaria puede ser una forma sencilla y accesible de aprovechar sus propiedades, siempre como complemento de una alimentación equilibrada y bajo orientación médica especializada en caso de padecimientos crónicos.

Leer también Dónde comer el mejor flan del mundo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters