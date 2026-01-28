¡Arantxa Fuentes, chef mexicana, fue reconocida como la pastelera que hace el mejor flan del mundo! Este hito en el talento culinario mexicano sucedió en la edición 24 de Madrid Fusión, uno de los congresos internacionales de gastronomía más importantes del mundo.

En Menú, te contamos todos los detalles de este destacado reconocimiento, así como en dónde se ubica la pastelería de la chef Arantxa.

Arantza Fuentes, pastelera mexicana, logra hacer el mejor flan del mundo. Foto: Instagram

¿Qué es Madrid Fusión?

Madrid Fusión es un congreso gastronómico que reúne lo mejor de la cocina española e internacional. Desde su creación en 2003, este evento empezó siendo dirigido por chefs españoles y personalidades de la industria gastronómica de dicho país.

Sin embargo, gracias al éxito de cocineros españoles han tenido internacionalmente y al empuje mediático que este congreso conlleva, se abrió al resto del mundo, es por eso que ahora existen charlas de especialistas culinarios fuera de Europa y concursos culinarios dirigidos por jueces de todo el mundo.

Se trata de un espacio ideal para conocer de tendencias gastronómicas mundiales, aprender de innovación culinaria (desde sustentabilidad en la cocina y tecnología de punta) o para hacer networking dentro de la industria de la gastronomía.

Arantza Fuentes, pastelera mexicana, logra hacer el mejor flan del mundo. Foto: Instagram

¿Cómo se eligió al mejor flan del mundo?

A través de un concurso en el Madrid Fusión, donde participaron cientos de recetas de flanes, se eligió a 6 restaurantes concursantes que se competían por hacer el mejor flan del mundo.

Jueces españoles como Oriol Balager, Estela Gutiérrez, o Jordi Butrón fueron quienes probaron las recetas de los participantes para elegir al mejor del mundo. Finalmente, la pastelera que hizo este excepcional flan fue la chef mexicana Arantxa Fuentes, quien trabaja dentro del restaurante La Leña de Cobo.

Prueba el mejor flan del mundo

La Leña de Cobo es un restaurante dirigido por el chef español Sergio Fernández, quien está a la cabeza de toda la ejecución del restaurante. Del lado dulce, es Arantxa quien lleva la batuta, es por eso que fue reconocida como la chef que hace el mejor flan del mundo.

De acuerdo con medios españoles, este flan tiene un costo de 7 euros, es decir, $144 pesos mexicanos (al tipo de cambio actual) aproximadamente, y se elabora con los ingredientes tradicionales: leche, huevos y azúcar, así como una parte de nata procedente de León, un municipio en España.

Arantza Fuentes, pastelera mexicana, logra hacer el mejor flan del mundo. Foto: Instagram

En una entrevista para medios españoles, la chef Arantxa explicó que "es una receta que se hace con productos de calidad y con mucho cuidado en el tiempo de producción". Posicionándolo como un indispensable del restaurante, sea el mejor del mundo o no.

El restaurante La Leña de Cobo se ubica en Fuenlabrada, en Madrid, por lo que si quieres probarlo, debes visitar esta región en España. Te dejamos los datos a continuación.

La Leña de Cobo

Dirección: C. del Río Ebro, 13, Fuenlabrada, Madrid, España.

IG: @lalenadecobo

Telefono: +34 914 212 722

