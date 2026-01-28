Más que un antojito o comida callejera, los tamales en México son una toda una tradición; pero también son cultura, sustento, y resiliencia.

Cada región tiene sus propias versiones, y hoy en Menú te dejamos algunas de nuestras recomendaciones de lugares para comer tamales en CDMX este Día de la Candelaria.

Testal

Para algo un poco diferente, pero sin hacer a un lado el sabor tradicional, el uchepo con palomitas de maíz de Testal es todo lo que necesitas. Este postre está elaborado con una base de tamal de elote dulce, y se sirve con helado de vainilla y palomitas de maíz.

Dirección: Dolores 16, Centro, Cuauhtémoc, CDMX

IG: @restaurante_testal

Xuva

Honrando la tradición oaxaqueña, aquí encontrarás deliciosos tamalitos de frijol con chepil. El chepil, hierba fragante de la región, se mezcla con frijoles criollos molidos para crear un relleno con sabores profundos y variados. Finalmente, se sirven acompañados de mole negro de la casa.

Dirección: Salvador Díaz Mirón 128, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, CDMX

IG: @xuvarestaurante

Tierra Adentro Cocina

Si tienes antojo de algo un poco más sustancioso, tienes que probar este tamal pinto con pepián de camarón. Se elaboran con masa colada y frijol, envuelto en hoja de vástago, y se baña con un pepián de camarón seco (preparación similar al pipián, pero de pepita con cáscara).

Dirección: Av. Nevado 112, Portales Sur, Benito Juárez, CDMX

IG: @tierraadentro.cocina

Tamales Madre

Aquí encontrarás una gran variedad de tamales salados y dulces. Entre los salados, resalta el de frijol y hierba santa, acompañado de caldillo de jitomate; o el de huauzontle y pasilla, relleno de requesón y acompañado de salsa de chile pasilla. Pero tampoco te puedes perder el de cacao, acompañado de natilla de pinole; o el de nuez, acompañado de natilla de cajeta.

Dirección: Liverpool 44a, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

IG: @tamalesmadre

Tamales Doña Emi

En este “puestito” en la Roma no vas a extrañar los tamales típicos de rajas con queso, mole con pollo, o pollo en salsa verde. Sin embargo, también cuentan con propuestas un poco diferentes, como el de champiñones con queso, lomo con aceitunas, frijol con queso y chapulines, zarzamora con queso, y hasta higo y arándanos.

Dirección: Jalapa S/N, esquina con Tlaxcala, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX

IG: @tamalesdemi

Guzina Oaxaca

En este restaurante, parte de la Guía Michelin, lo que sobra es tradición. Podrás degustar de platillo auténticos de Oaxaca, y los tamales no son la excepción. La estrella de la casa son los clásicos de mole negro auténtico con pollo al orégano.

Dirección: Av. Pdte. Masaryk 513, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX

IG: @guzinaoaxaca

Cascabel

El favorito de los amates de la cocina de Lula Martín del Campo también incorpora tamales a su menú. Desde clásicos salados hasta una delicia dulce de chocolate que no te puedes perder, o un creativo tamal de cochinita con frijoles nativos de la olla.

Dirección: Av. Javier Barros Sierra 540, Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX

IG: @cascabel_cdmx

