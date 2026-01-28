Viajar y vacacionar en México va de la mano con sumergirte en la cultura y los sabores. La Riviera Maya, particularmente, destaca por ser uno de esos destinos en los que las cocinas y aromas convergen de una forma especial.

Y pocas cosas son mejores que el hecho de que la variedad nunca se termine. Hoy en Menú, te contamos sobre 3 talentosos chefs que este 2026 encuentran refugio en uno de los destinos más visitados de México.

Estrellas Michelin en el Colectivo Gastronómico de Xcaret

FITUR 2026 reveló grandes sorpresas para México, no solo en el ámbito turístico, sino en la escena gastronómica (aunque estos estén íntimamente ligados).

Xcaret México, en Riviera Maya, compartió, entre otras cosas, que este 2026 será un excelente año para que los amantes de la buena comida visiten este pequeño paraíso. Particularmente, el Colectivo Gastronómico Xcaret Apapaxoa será todo un atractivo.

Destacan adiciones como:

Karime López, la primera chef mexicana en ganar una estrella Michelin, se une al colectivo para liderar el restaurante Xaak, en Hotel Xcaret Arte, elevando la propuesta culinaria del destino.

Del mismo modo, en Hotel Xcaret Arte, este año tendrá lugar la gran apertura del restaurante Le Chique, del chef Jonathan Gómez Luna, uno de los nombres más importantes de la cocina contemporánea mexicana y quien recibió una estrella Michelin en 2024 y 2025 como Chef Mentor.

Se contará también con la incorporación del repostero Antonio Bachour al Colectivo, curando toda la línea de repostería del grupo.

Asimismo, durante la jornada FITUR 2026, se dio a conocer que este año el Festival Gastrocultural Apapaxoa se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre. Se trata no solo de la tercera edición del festival, sino de un esperado regreso debido a la incorparicón de grandes estrellas al colectivo.

Este 2026, no te pierdas la oportunidad de conocer las nuevas propuestas gastronómicas que llegan a la Riviera Maya para llenar de sabor uno de los destinos favoritos tanto de mexicanos como extranjeros.

