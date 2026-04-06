Las leches de sabor son un producto presente en el almuerzo de niñas y niños; sin embargo, no todas ofrecen calidad nutrimental. Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha analizado diversas marcas para identificar las mejores opciones.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, este es un alimento fundamental para los infantes porque aporta nutrientes esenciales como calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico.

Por lo anterior, para cuidar la salud de tus hijos, en Menú te compartimos las marcas aprobadas en el estudio de calidad de la Revista del Consumidor, publicada en abril de 2026.

Una sola vaca puede producir alrededor de 30,000 litros de leche a lo largo de su vida. Foto: Freepik

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¿Qué tan saludables son las leches de sabor?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, contrario a lo que indican ciertas creencias o mitos, las leches saborizadas pueden ser fuente de diversos nutrientes y esto mismo las hace saludables cuando se consumen en una dieta balanceada.

Incluso, durante los últimos años, las marcas han incrementado la oferta de versiones deslactosadas, puesto que la glucosa y la galactosa (presentes en estos productos) son más dulces que la lactosa, lo que permite reducir la ingesta de azúcares añadidos.

Como resultado, en el supermercado podemos ver productos con menos sellos de advertencia.

Para cumplir con ese objetivo, la industria alimentaria ha comenzado a incorporar ingredientes como la alulosa, un monosacárido presente de forma natural en alimentos como higos, pasas y melaza.

Dicho compuesto tiene alrededor del 70 % del dulzor de la sacarosa tradicional, pero no es considerado un azúcar añadido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Las versiones de leches de sabor deslactosadas también son aptas para los niños. Foto: Freepik

¿Qué evaluó Profeco en las leches de sabor?

Para el estudio de calidad, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó un total de 32 leches saborizadas de los sabores fresa, chocolate y vainilla, incluyendo versiones deslactosadas.

Aquí, la dependencia revisó aspectos como el contenido neto, la cantidad de proteína, grasa y caseína, así como la relación entre estos componentes para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

También evaluó el aporte calórico por cada 100 mililitros, considerando que cada gramo de proteína y de azúcares aporta 4 kilocalorías, mientras que cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías.

Asimismo, comprobó que la grasa contenida fuera de origen butírico, característica de la leche de vaca, y determinó la cantidad de azúcares presentes en cada producto, tanto naturales como añadidos.

¿Qué marcas no recomienda la Profeco?

Como parte de los resultados, la Profeco identificó que algunas marcas se venden como leche saborizada, aunque en realidad contienen grasa vegetal, por lo que no pueden considerarse como tal. Tal es el caso de las marcas Vaca Blanca y Great Value en sus sabores de fresa, vainilla y chocolate.

Además, se detectaron inconsistencias en el etiquetado de dichas bebidas, particularmente en el contenido de azúcares. En el caso de la marca Vaca Blanca, además de no ser un producto lácteo, presenta diferentes cantidades de azúcar en todos sus sabores.

Algunas marcas etiquetan como leche a sus productos, pero no lo son. Foto: Profeco

¿Cuáles son las leches de sabor más saludables?

Por el contrario, el estudio señala que existen leches de sabor que sí cumplen con los requisitos nutrimentales, contienen grasa butírica y respetan el etiquetado, además que no presentan sellos de advertencia.

Las marcas mejor evaluadas son: Alpura Vaquitas en sus versiones de fresa, vainilla y chocolate; Lala Yomi en sabores fresa y vainilla; Santa Clara de fresa; Valley Foods Kids deslactosada de fresa y vainilla; San Marcos Lechita de vainilla; y las versiones deslactosadas de las marcas e Lala Yomi, Santa Clara y Valley Foods Kids de chocolate.

Según la Profeco, los anteriores productos cumplen con lo establecido en la NOM-155-SCFI-2012 en cuanto a contenido de proteína, grasa y caseína, y también respetan el contenido neto declarado.

Aunque las leches saborizadas pueden formar parte de la alimentación infantil, es importante no exceder la ingesta de azúcares recomendada y acompañarlas con otros alimentos como cereales integrales, frutas y verduras.

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