¿Quiénes no deben tomar té verde?

Aunque el café suele ser la bebida estrella del desayuno, muchas personas optan por el té verde gracias a su sabor más ligero.

Sin embargo, no todos pueden consumirlo porque implica ciertos riesgos a la salud. Aquí te explicamos quiénes son esos grupos.

El té verde es popular en Japón por su alta concentración de nutrientes. Foto: Freepik

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¿Qué es el té verde?

El té verde proviene de la planta Camellia sinensis, la misma de donde se obtienen otros tipos de té como el negro o el oolong.

Pero su principal diferencia radica en el proceso de elaboración: en el caso del té verde, las hojas se procesan mínimamente para evitar su oxidación, lo que permite conservar su color y su alto contenido de antioxidantes.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el té verde surgió en la antigua China, siendo utilizado desde hace más de 4,000 años con fines medicinales.

Con el paso del tiempo, su consumo se extendió a Japón gracias a los monjes budistas, quienes lo integraron en sus prácticas espirituales.

Esta bebida llegó a Occidente en el siglo XVII, cuando comerciantes portugueses y holandeses la introdujeron en Europa, y poco a poco ganó popularidad como infusión.

Otro dato clave es que existen distintas variedades de té verde, puesto que su sabor y características cambian dependiendo de factores como el clima, la región y el método de cultivo.

El té verde debe su sabor a factores como el clima. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los beneficios del té verde?

Un artículo de la revista médica Tua Saúde señala que el té verde contiene compuestos bioactivos como cafeína, catequinas y polifenoles.

Por lo anterior, su consumo podría ayudar a la pérdida de peso y a reducir la grasa abdominal, debido a que acelera el metabolismo y favorece el gasto energético.

También mejora la digestión, regula el tránsito intestinal y sirve como auxiliar en el combate de la retención de líquidos.

Pero además, sus antioxidantes disminuyen el colesterol LDL (popularmente conocido como "malo”), reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares como trombosis, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Por otro lado, las catequinas y L-teanina que aporta es útil para regular los niveles de azúcar en sangre, mejorando la función de la insulina.

Asimismo, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera destaca que el té verde regula la presión arterial gracias a su efecto en la relajación de los vasos sanguíneos.

Sobre sus beneficios específicos en la piel, los mismo antioxidantes reducen la presencia de radicales libres, mismos que son responsables del envejecimiento prematuro.

Finalmente, debido a sus propiedades antimicrobianas, el consumo de esta bebida puede fortalecer la flora intestinal, erradicar bacterias dañinas y prevenir infecciones gastrointestinales.

Aunque el té verde tiene varios beneficios, se recomienda limitar su consumo en ciertas personas. Foto: Freepik

¿Quiénes no deben tomar té verde?

Los anteriores beneficios no pueden obtenerlos todas las personas. Un artículo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) de Perú advierte que, aunque en cantidades moderadas puede ser positivo, el consumo excesivo de té verde puede causar efectos adversos a la salud.

La especialista Lida Hildebrandt, en colaboración con la Digemid, indica que se han reportado casos de toxicidad e incluso insuficiencia hepática asociadas a la ingesta prolongada y desmedida de este producto.

Otra contraindicación importante tiene que ver con su efecto estimulante: un consumo elevado puede acelerar el ritmo cardíaco, alterar el sistema nervioso y generar reacciones negativas, además de interactuar negativamente con ciertos medicamentos.

En ese sentido, la experta recomienda consumirlo bajo supervisión médica, especialmente en las personas que son intolerantes a sustancias como la cafeína.

Según el Centro Médico Rusiñol, esta bebida contiene teína (estimulante similar a la cafeína) y en exceso puede provocar migrañas o, como lo mencionamos anteriormente, alteraciones en el ritmo cardíaco.

De igual manera, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar con un profesional de la salud si pueden integrar el té verde a su vida cotidiana. De lo contrario, podrían experimentar una inadecuada absorción de ácido fólico, estimulación excesiva y dificultad para asimilar el hierro vegetal.

Por último, las personas que presenten alergias a los compuestos de dicho té deben evitar su consumo para prevenir reacciones adversas.

El consumo de té verde debe ser supervisado en mujeres embarazadas. Foto: Freepik

El té verde es una buena opción para la salud si se consume con moderación y si se toman en cuenta los riesgos enumerados por los expertos.

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