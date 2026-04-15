Debido al aumento en el precio del jitomate en ciertas regiones de México, muchas personas han tenido que ajustar sus recetas cotidianas.

Este ingrediente básico en sopas, salsas y guisados se ha vuelto menos accesible, lo que impacta directamente en la economía del hogar.

Sin embargo, existen otros alimentos que pueden reemplazarlo y que permiten mantener el exquisito sabor en los platillos. Aquí te decimos cuáles son.

Aunque se tiene la creencia que el jitomate es una verdura, en realidad es una fruta. Foto: Freepik

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¿Cuáles son los precios mínimos y máximos del jitomate?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en un levantamiento de precios realizado durante marzo, el jitomate saladette registró precios mínimos de $16.99 por kg en el Mercado Público Lucas de Gálvez, ubicado en Mérida, Yucatán.

Mientras su costo se registró en $18.00 en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, y $19.00 en el Mercado de Abastos El Refugio, en Durango. Estos fueron los precios mínimos.

En contraste, el precio más alto alcanzó los $60.00 por kg en el Mercado Granada 55, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; pero también se reportaron costos de $56.00 por kg en las tiendas Soriana de Campeche y Cancún.

Este mismo mes, el promedio nacional se ubicó en los $41.43 por kg.

Existen más de 10,000 variedades de jitomate en todo el mundo. Foto: Pexels

En cuanto al jitomate bola, el precio más bajo fue de $19.90 por kg en las tiendas Soriana Súper de Ciudad Juárez y Guadalajara; $24.90 en el Mercado Aeropuerto de Ciudad Juárez; y $24.99 en S-Mart también de Chihuahua.

Por otro lado, el precio más alto fue de $69.90 por kg en las tiendas La Comer de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Álvaro Obregón en CDMX.

Aproximadamente, el promedio nacional fue de $38.46 por kg.

¿Por qué está caro el jitomate?

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado 13 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el incremento en el precio del jitomate es parte de la alza general de productos de la canasta básica, como la carne de res y la calabacita.

Además, indicó que ciertos factores climáticos influyen en las malas prácticas de intermediarios y comercializadores que elevan los costos.

Ante esta situación, la mandataria mencionó que buscará dialogar con productores y distribuidores dentro del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) con el objetivo de estabilizar los precios.

La Profeco monitorea los precios promedio del jitomate. Foto: Freepik

¿Cómo sustituir el jitomate en la cocina?

Aunque ningún ingrediente replica el sabor del jitomate, hay opciones que pueden funcionar como sustitutos en preparaciones como guisados, ensaladas y hasta sopas:

Pimientos rojos y vinagre

Por ejemplo, el sitio especializado Through the Fibro Fog sugiere utilizar pimientos morrones rojos porque tienen un dulzor similar. Asimismo, al asarlos se suavizan y pueden licuarse para crear salsas; otro método es añadirles un poco de vinagre para equilibrar el sabor con su toque ácido.

Calabaza

La calabaza también es sustituto por su textura suave y ligero dulzor. Al hornearla, se puede convertir en una base para salsas para diferentes tipos de pastas o guisados.

Zanahorias

De igual manera, las zanahorias pueden ser útiles gracias a su dulzor natural, que se intensifica al asarlas, Si lo prefieres, tritúralas para lograr una consistencia similar a la del puré y replicar el color rojo característico del jitomate.

Caldo de verduras

El caldo de verduras puede reemplazar al jitomate en sopas y guisados, sin llegar a tener un sabor invasivo.

Se recomienda complementarlo con hierbas y especias para lograr un platillo más sazonado.

Tomate verde

Por supuesto, puedes recurrir al tomate verde que, aunque no aporta el mismo color, sí ofrece un aroma similar al jitomate.

Betabel

Por otra parte, un artículo del sitio de alimentación Verywell Fit menciona que el betabel combinado con jugo de limón o vinagre, ajo y especias ofrece un sabor simular a la salsa de jitomate.

Berenjena

La berenjena es otra opción no común, pero interesante porque se puede asar o saltear, pelar y triturar con aceite de oliva, hierbas y especias hasta obtener un puré.

O para mayor profundidad utiliza ajvar, pasta elaborada con pimiento rojo y berenjena.

Los pimientos rojos y la berenjena pueden reemplazar al jitomate. Foto: Freepik

Con estas alternativas puedes seguir preparando tus platillos favoritos sin necesidad de usar jitomate, mientras cuidas tu bolsillo.

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