El plátano, una de las frutas más consumidas en México, puede encontrarse a distintos precios dependiendo de lugar donde se compra y hasta la entidad.

Por lo anterior, si te encuentras próximo a ir de compras al supermercado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene información importante para ti.

Y es que, en la Revista del Consumidor de abril de 2026, la dependencia dio a conocer los precios máximos en los que se vende esta fruta, todo para que cuides tu billetera.

Los plátanos contienen potasio que ayuda a evitar calambres. Foto: Freepik

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¿Cuáles son los beneficios de comer plátano?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el plátano fue una de las primeras plantas domesticadas por el ser humano.

Su cultivo se remonta al Neolítico, hace aproximadamente 10 mil años, cuando sembraba a partir de los retoños del rizoma; a lo largo del tiempo se desarrollaron múltiples diversidades locales y actualmente existen más de 500 variedades.

Pero este alimento no sólo es rico por sus variedades, sino por su combinación de minerales y vitaminas que lo convierten en el ingrediente de numerosos platillos fuertes y postres.

Y es que el plátano no solo incrementa la energía, sino que ayuda a prevenir diversos problemas de salud, entre ellos, la depresión porque contiene triptófano, que se convierte en serotonina y mejora el ánimo.

Su consumo también ayuda a combatir el estreñimiento gracias a la fibra, y hasta puede reducir las molestias provocadas por las úlceras estomacales, contrarrestar la acidez y mejorar la digestión.

Otro artículo publicado en el portal de divulgación científica Tua Saúde, de la nutricionista Karla Leal, señala que comer plátano verde puede contribuir a reducir el apetito, dado que prolonga la digestión.

El plátano es una fruta muy versátil. Foto: Pexels

¿Cuánto plátano se consume en México?

En México, según datos de la Revista del Consumidor de la Profeco, una persona consume alrededor de 17.1 kilogramos de plátano al año, lo que representa el 10.3 % de la producción nacional de frutas.

¿Cuáles son los precios máximos del plátano, según Profeco?

En la Revista del Consumidor, esta dependencia informa que el precio promedio nacional del kilo de plátano macho es de $36.24, aunque puede variar según el lugar:

Acapulco, Aguascalientes y Reynosa: $38.90

Campeche: $34.50

Cancún: $39.95

Chihuahua: $39.50

Ciudad de México: $48.50

Ciudad Juárez: $45.99

Cuernavaca: $46.90

Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Oaxaca y Tlaxcala: $39.90

Durango y San Luis Potosí: $42.90

La Paz y Zacatecas: $50.00

León: $40.00

Mérida: $32.50

Monterrey: $48.99

Morelia y Querétaro: $44.90

Puebla: $45.90

Tijuana y Toluca: $41.90

Tuxtla Gutiérrez y Veracruz: $36.50

Villahermosa: $31.90

En cuanto al plátano Tabasco, Chiapas, Roatán o limón su precio promedio nacional es de $27.08 por kilo, pero por zona se registran los siguientes:

Acapulco, Chihuahua, Culiacán, Tampico, Tlaxcala, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa: $27.90

Campeche y Reynosa: $28.00

Aguascalientes: $28.60

Morelia, Puebla, Querétaro y Saltillo: $28.90

Durango, Zacatecas, León y San Luis Potosí: $29.90

Ciudad Juárez, Cuernavaca y Oaxaca: $30.00

Cancún y Mérida: $31.95

Monterrey: $34.00

Hermosillo: $35.00

Tijuana: $36.00

Ciudad de México y Guadalajara: $36.90

La Paz: $38.00

Antes de comprar tu kilo de plátano, compara los precios y decide cuál te conviene mejor; por lo regular, en los mercados locales se vende más barato. Otra alternativa para ahorrar dinero es comprarlos en las centrales de abastos.

Los plátanos crecen hacia abajo por gravedad, pero a medida que maduran buscan la luz solar, lo que provoca su forma curvada. Foto: Freepik

¿Cómo elegir y conservar plátanos correctamente?

Para la compra, la Profeco sugiere revisar que los plátanos no tengan golpes ni magulladuras, que estén firmes y no demasiado blandos.

Y para su conservación, necesitan estar en un lugar fresco y seco; separarlos del racimo ayuda a reducir la concentración de etileno y retrasar su maduración.

Si se almacenan en el refrigerador, la cáscara puede oscurecerse, aunque la pulpa se mantiene en buen estado. Para evitar este cambio, Profeco sugiere envolver los plátanos en papel periódico.

Otro tip es cubrir los tallos con plástico o papel aluminio para prolongar su vida útil o, si se desea conservarlos por más tiempo, congelarlos.

Ahora que conoces los precios máximos del plátano, tienes los datos necesarios para comprar con mayor seguridad y cuidar tu bolsillo.

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