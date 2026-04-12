Para lograr una alimentación saludable, es importante saber elegir los productos con los que se cocina, entre ellos, el aceite. Comúnmente, se utiliza para freír desde tacos hasta huevo estrellado.

En el mercado encontrarás muchas opciones; pero si quieres aprender a elegir el mejor, en Menú te compartimos algunos tips para lograrlo.

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¿Cuáles son los usos del aceite en la cocina?

El aceite de cocina es, definitivamente, un producto indispensable para preparar los alimentos. También conocido como “oro líquido”, sirve para freír, latear y dorar, sustituyendo otros productos como la mantequilla.

De acuerdo con el blog especializado Agribussines and Food, la grasa del aceite le da un sabor diferente a las verduras y carnes por los ingredientes con los que se produce, por ejemplo, oliva, canela, aguacate y girasol.

Como podrás ver, los hay de origen vegetal y hasta derivados de animales, como el derivado de la manteca de cerdo. Cada uno cuenta con un perfil distinto y pueden ser saludables en mayor o menor medida.

Generalmente, este producto se puede utilizar de manera segura en la cocina; aunque en exceso puede ocasionar problemas de salud, entre ellos, colesterol y triglicéridos altos.

¿Cómo elegir el mejor aceite para cocinar?

Para cuidar la calidad de tus platillos y tu salud, es importante saber elegir el aceite de cocina. Y por fortuna, hay varios consejos que puedes tomar en cuenta a la hora de comprarlo.

Según datos de la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles (ANIAME), en México, el 78% de los aceites que se venden al público son comestibles; mientras que el 22% son aceites puros. Así que presta atención a los siguientes elementos:

Composición

Su diferencia principal radica en la composición: un aceite puro proviene de una sola fuente vegetal (como 100% girasol o 100% maíz). En cambio, el aceite comestible suele ser una mezcla de varios aceites vegetales (como soya, palma y algodón), diseñada para ser económica y de sabor neutro.

Y, a diferencia de los aceites refinados, que pasan por procesos industriales para eliminar olores o impurezas, el aceite virgen mantiene un grado de acidez bajo y propiedades biológicas que lo hacen más saludable, aunque suele tener un punto de humo menor, por lo que se recomienda más para consumir en crudo o cocciones ligeras.

Así que si quieres comprar el mejor para tus comidas, elige los que tengan la etiqueta de “Virgen” y mayormente “Extra virgen“, puesto que estos últimos poseen el grado máximo de calidad, indicando que no tiene defectos sensoriales y posee una acidez mínima.

Punto de humo

Se refiere a la temperatura a la que el aceite empieza a quemarse y volverse dañino.

Si vas a freír o cocinar a fuego alto, necesitas aceites con punto de humo alto como el aceite de aguacate o de canola.

En cambio, el aceite de oliva extra virgen es mejor para cocinar a fuego medio o para usar en frío (ensaladas), porque se degrada más rápido a altas temperaturas.

Tipo de grasa

Este es el elemento más importante para la salud y existen los que contienen:

Grasas monoinsaturadas (como oliva y aguacate): buenas para el corazón.

Grasas poliinsaturadas (como girasol o maíz): útiles, pero más sensibles al calor.

Grasas saturadas (como coco): más estables al calor, pero conviene no abusar.

Tipo de uso

No todos los aceites tienen el mismo propósito; como regla general, puedes un tipo específico para:

Freír: de aguacate o canola

Saltear: de oliva o girasol

Aderezos: oliva extra virgen

Repostería: aceite vegetal neutro

¿Por qué no se debe de reutilizar el aceite de cocina?

La Procuraduría Federal del Consumidor advierte que el aceite de cocina no se debe de reutilizar, pues al calentarse genera humo y éste puede desprender compuestos tóxicos.

Además, cada vez que se calienta adquiere un obscuro, un olor desagradable y eso genera un mal sabor en los alimentos.

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