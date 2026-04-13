Si eres de las personas que surten su despensa para varios meses y congelas los alimentos para que dure más tiempo, entonces debes saber cómo realizar este proceso de manera segura.

Y es que no basta con meter los productos al refrigerador y dejarlos ahí; en realidad, existen una serie de recomendaciones que previenen la propagación de bacterias y, por lo tanto, cuidan tu salud.

Al descongelar los alimentos, los cristales de hielo se derriten y provocan la pérdida de sus jugos, lo que puede darles una textura seca. Foto: Freepik

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¿Qué evitar al descongelar la comida?

Según la nutricionista Mayte Ponce, dejar los alimentos fuera del refrigerador para que se descongelen es una de las prácticas más comunes, pero también la menos recomendable.

Lo anterior se debe a que, conforme el producto va perdiendo frío, su temperatura aumenta hasta alcanzar la del ambiente, lo que genera un entorno ideal para la proliferación de bacterias.

De igual manera, el Gobierno de Gualeguaychú, Argentina, advierte que un mal proceso de descongelamiento incrementa el riesgo de bacterias patógenas.

¿Cómo sucede? Si bien los microorganismos presentes en los alimentos congelados permanecen inactivos, pueden multiplicarse rápidamente si se exponen a temperaturas inadecuadas antes de la cocción.

Además, es importante mencionar que aunque la congelación detiene el crecimiento de bacterias, no lo elimina. Por eso, si no se descongela la comida correctamente antes de cocinar, puede acortar su periodo de consumo.

No dejes que tus alimentos se descongelen a temperatura ambiente. Foto: Freepik

¿Cómo descongelar la comida correctamente?

El Food Safety and Inspection Service de Estados Unidos señala que la mejor manera de descongelar los alimentos es, primero, planificando bien en cuánto tiempo se desean consumir y luego eligiendo el método más seguro:

Descongelar en el refrigerador

Este método es el más eficiente, ya que mantiene los alimentos a una temperatura constante de 4°C o menos; sin embargo, requiere de más tiempo por el peso de la comida.

Otro dato a considerar es que algunas zonas del refrigerador son más frías que otras, lo que puede influir en el tiempo de descongelación.

No obstante, la ventaja de este método es que permite volver a congelar los productos.

Aquí, la única recomendación es supervisar la textura, por ejemplo, que las carnes que no hayan perdido su jugosidad.

Descongelar en agua fría

En este caso, la comida debe colocarse en bolsas herméticas para evitar que entren en contacto con bacterias del ambiente o que absorban el agua no potable.

El segundo método consiste en sumergir la bolsa en agua fría y cambiar el agua cada 30 minutos para descongelar. Sólo toma en cuenta que las porciones pequeñas pueden descongelarse en menos de una hora; mientras que piezas más grandes pueden tardar entre 2 y 3 hora.

Una vez descongelados, deben cocinarse de inmediato y no volver a congelarse sin cocción previa.

Descongelar en microondas

Según el portal del sistema de salud Banner Health, este método es útil cuando hay prisa, pero tiene una condición: la comida debe cocinarse inmediatamente.

Esto se debe a que algunas partes de los alimentos pueden comenzar a calentarse o cocinarse durante el proceso, entrando en la “zona de peligro” donde las bacterias suelen proliferarse.

Por eso, si descongelas tus productos en microondas, debes cocinarlos antes de volver a guardarlos en el refrigerador.

Cocinar sin descongelar

Si ya no tienes tanto tiempo, es seguro cocinar los alimentos directamente congelados. Pero ojo, porque el tiempo de cocción puede aumentar un 50% más de lo normal.

Descongelar a baño María

Finalmente, la nutricionista Mayte Ponce menciona que el método de baño María era muy popular en el pasado, cuando no existían electrodomésticos potentes como el microondas. Y a la fecha, aún hay quienes lo emplean.

Consiste en colocar la comida en un recipiente dentro de otro con agua caliente, sin que el agua toque directamente la comida. De tal modo que comenzará a descongelarse.

La ventaja es que permite una descongelación más uniforme, pero tampoco es la opción más difícil porque necesita el control completo de la temperatura del agua y los recipientes.

La congelación adecuada ayuda a mantener la calidad y seguridad alimentaria de carnes, aves y pescados. Foto: Freepik

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