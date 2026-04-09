El chicharrón en salsa verde es un platillo que comúnmente se vende en las cocinas y fondas mexicanas; sin embargo, un error frecuente es hacer que la salsa quede demasiado ácida.

La buena noticia es que esto puede corregirse con los sencillos tips que hoy te compartimos.

El chicharrón en salsa verde es un platillo que se consume en fondas mexicanas. Foto: Wikimedia Commons

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¿Cuál es el origen de la receta de chicharrón en salsa verde?

De acuerdo con el blog del restaurante Sanborns, los pueblos mesoamericanos, como los aztecas, aprovechaban al máximo todas las partes de los animales disponibles en la región, incluida la piel.

El chicharrón, como se conoce hoy en día, apareció después de la llegada de los españoles, quienes introdujeron el cerdo a nuestro país.

A partir de ahí, la piel del puerco frito comenzó a combinarse con salsas hechas a base de tomate verde (tomatillo) y chiles, ingredientes que también eran comunes desde las épocas prehispánicas, sobre todo en preparaciones de molcajete.

Con el tiempo, esta evolucionó y la salsa verde tradicional fue incorporando elementos como cilantro, ajo y cebolla, enriqueciendo su sabor hacia la época de el Virreinato.

Actualmente, el chicharrón en salsa verde se disfruta como guisado principal o en tacos, distinguiéndose por su contraste entre la textura crujiente y el sabor ácido y picante de la salsa.

El chicharrón en salsa verde puede acompañarse con arroz o frijoles. Foto: Wikimedia Commons

¿Qué ponerle a la salsa verde para chicharrón?

Si al preparar el chicharrón en salsa verde te queda ácido, existen diversas maneras de mejorar su sabor con productos que seguro ya tienes en la alacena.

La primera opción, de acuerdo con el blog de cocina Mexican Made Meatless, es agregar una pizca de bicarbonato de sodio, ya que reacciona con los ácidos del tomate verde y genera una ligera efervescencia que indica su neutralización.

No obstante, debes tener cuidado con las cantidades porque en exceso podría dejar un sabor salado o mineral.

Otra alternativa es añadir una pequeña cantidad de azúcar; en este caso no se modifica la acidez química, pero sí equilibra el sabor entre lo dulce y lo amargo.

Aunque es un hack popular, puede cambiar toda la composición de la salsa, dándole un toque agridulce que puede resultar desagradable para algunas personas.

Y el tercer método, considerado el más sencillo, es retirar el pedúnculo del tomate verde antes de licuarlo, puesto que esta parte concentra compuestos amargos.

Por lo anterior, al eliminarla se evita que el sabor de la salsa quede ácido.

El tomate verde es la base de las salsas verdes crudas o cocidas. Foto: Pixabay

¿Cómo preparar chicharrón en salsa verde?

Si ya se te antojó este platillo y te sientes más seguro de prepáralo con estos tips, entonces sigue la receta de chicharrón en salsa verde:

Ingredientes:

200 g de chicharrón en trozos

en trozos 400 g de tomates verdes / tomatillos

1 a 2 chiles serranos

1/2 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1/2 taza de cilantro fresco

1 1/2 tazas de caldo de pollo

1/2 barra de mantequilla (aproximadamente 45 g)

1 cucharada de aceite vegetal

Sal y pimienta

Procedimientos:

Lava los tomates verdes y los chiles serranos; retira bien los tallos.

Colócalos en una olla junto con la cebolla y los dientes de ajo.

Agrega el caldo de pollo y cocina a fuego medio hasta que los tomates cambien de color y queden suaves.

Retira del fuego, deja enfriar un poco y licúa todo junto con el cilantro hasta obtener una salsa homogénea.

homogénea. En otra cazuela, derrite la mantequilla con el aceite y vierte la salsa.

Vuelve a cocinar a fuego medio durante 8 a 10 minutos, moviendo ocasionalmente para que los sabores se integren y no se quemen.

Añade el chicharrón en trozos, mezcla bien y deja a fuego bajo de 10 a 15 minutos, según la textura que prefieras.

en trozos, mezcla bien y deja a fuego bajo de 10 a 15 minutos, según la textura que prefieras. Si la salsa está muy espesa, agrega un poco más de caldo de pollo hasta lograr la consistencia deseada.

Sirve y disfruta.

Ahora que conoces los mejores consejos para hacer una salsa verde, disfruta este platillo esos días en que no sabes qué cocinar o cuando no tienes mucho tiempo.

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