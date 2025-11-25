Ecatepec, Méx.— Ricardo “N”, identificado como integrante del grupo La Chokiza, asociado a la agrupación USON y presunto propietario de pipas y encargado de tomas de agua clandestinas que operan en el municipio de Ecatepec, fue arrestado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La corporación mexiquense informó que el acusado era considerado un objetivo prioritario en la segunda etapa de la Operación Caudal.

Más tarde se informó la detención de Juan Manuel “N”, alias El Maya, presunto líder de una organización criminal autodenominada Somos Mayas, Somos Fuertes y/o Los Mayas, que operaban de manera ilegal pipas de agua en Ecatepec, Acolman y Coacalco.

Son cinco las detenciones que se han llevado a cabo dentro de las acciones del Operativo Caudal de dirigentes de sindicatos.

Los otros tres son: Guillermo “N”, identificado como uno de los principales integrantes del Sindicato 22 de Octubre. Mario “N”, líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y el sexto regidor de Chalco, Christian Jesús “N”, alias El Jimmy, por su presunta responsabilidad en el acaparamiento y venta de líquido.