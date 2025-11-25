Más Información
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Dolores González Saravia, y el tercer visitador general, Christopher Pastrana Cortés, se comprometieron con personas peticionarias y acompañantes del Pueblo Originario de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, a emitir una recomendación por los actos violentos en contra de un grupo de vecinos que se manifestaba a favor de la activista Hortensia Telésforo, el 5 de septiembre de 2024.
La recomendación será emitida en enero de 2026 y se acompañará a la comunidad en el proceso de verdad, justicia y reparación, informó la Comisión.
En una reunión realizada el lunes 24 de noviembre, la CDHCM tuvo conocimiento de amenazas en contra de una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Por lo anterior, se llevará a cabo el acompañamiento y documentación para que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.
A través de un comunicado, la Comisión reiteró la relevancia de las tareas que realizan las personas defensoras de derechos humanos y el imperativo de garantizar condiciones segura para realizarlo.
Asimismo, refrendó su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
El 5 de septiembre de 2024, un grupo de personas agredió a manifestantes que apoyaban a Hortensia Telésforo, por reabrir una biblioteca.
