La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Dolores González Saravia, y el tercer visitador general, Christopher Pastrana Cortés, se comprometieron con personas peticionarias y acompañantes del Pueblo Originario de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, a emitir una recomendación por los actos violentos en contra de un grupo de vecinos que se manifestaba a favor de la activista Hortensia Telésforo, el 5 de septiembre de 2024.

La recomendación será emitida en enero de 2026 y se acompañará a la comunidad en el proceso de verdad, justicia y reparación, informó la Comisión.

En una reunión realizada el lunes 24 de noviembre, la CDHCM tuvo conocimiento de amenazas en contra de una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Leer también: Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en Tlalpan para la madrugada del miércoles

Por lo anterior, se llevará a cabo el acompañamiento y documentación para que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.

A través de un comunicado, la Comisión reiteró la relevancia de las tareas que realizan las personas defensoras de derechos humanos y el imperativo de garantizar condiciones segura para realizarlo.

Asimismo, refrendó su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El 5 de septiembre de 2024, un grupo de personas agredió a manifestantes que apoyaban a Hortensia Telésforo, por reabrir una biblioteca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr