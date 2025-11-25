Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del miércoles 26 de noviembre en la alcaldía Tlalpan.
En esa demarcación se prevén bajas temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre la 01:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
