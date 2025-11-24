La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que se prevé caída de ceniza volcánica, proveniente del Popocatépetl, en las alcaldías Tlalpan y Tláhuac, en el transcurso de las próximas seis horas.

En un comunicado, la dependencia precisó que de acuerdo con el monitoreo del volcán Popocatépetl, se observa emisión de vapor de agua y contenido de ceniza volcánica, por lo que se prevé que la pluma de ceniza se desplace con dirección noroeste y noreste, provocando afectación en esas demarcaciones.

#CENIZA || En caso de caída de #cenizavolcánica en tu demarcación atiende las siguientes recomendaciones:



➡️ Tapa los depósitos de agua para evitar su contaminación.

➡️ Protege nariz y boca porque puede irritar el sistema respiratorio.

Ante esto, la SGIRPC hizo un llamado a la población a tomar las siguientes medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud:

Si es necesario salir de casa, protegerse nariz y boca, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio; evitar el uso de lentes de contacto; y, en la medida de lo posible, no realizar actividades al aire libre.

No dejar alimentos a la intemperie y tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación.

Cerrar puertas y ventanas, sellar con trapos húmedos las rejillas y ventanas para impedir la entrada de partículas al interior.

Cubrir las alcantarillas para evitar que la ceniza tape el sistema de drenaje.

No dejar animales de compañía al exterior.

Cubrir vehículos para evitar dañar motores y filtros de aire.

Evitar remover la ceniza con agua; se recomienda barrerla y depositarla en bolsas.

La SGIRPC recordó que el impacto de las emisiones del volcán Popocatépetl para la CDMX, sólo es la caída de ceniza.

