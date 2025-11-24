Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que se prevé caída de ceniza volcánica, proveniente del Popocatépetl, en las alcaldías Tlalpan y Tláhuac, en el transcurso de las próximas seis horas.
En un comunicado, la dependencia precisó que de acuerdo con el monitoreo del volcán Popocatépetl, se observa emisión de vapor de agua y contenido de ceniza volcánica, por lo que se prevé que la pluma de ceniza se desplace con dirección noroeste y noreste, provocando afectación en esas demarcaciones.
Ante esto, la SGIRPC hizo un llamado a la población a tomar las siguientes medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud:
- Si es necesario salir de casa, protegerse nariz y boca, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio; evitar el uso de lentes de contacto; y, en la medida de lo posible, no realizar actividades al aire libre.
- No dejar alimentos a la intemperie y tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación.
- Cerrar puertas y ventanas, sellar con trapos húmedos las rejillas y ventanas para impedir la entrada de partículas al interior.
- Cubrir las alcantarillas para evitar que la ceniza tape el sistema de drenaje.
- No dejar animales de compañía al exterior.
- Cubrir vehículos para evitar dañar motores y filtros de aire.
- Evitar remover la ceniza con agua; se recomienda barrerla y depositarla en bolsas.
La SGIRPC recordó que el impacto de las emisiones del volcán Popocatépetl para la CDMX, sólo es la caída de ceniza.
