Más Información

Bloqueo de transportistas; 16 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Bloqueo de transportistas; 16 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () dio a conocer que se prevé caída de ceniza volcánica, proveniente del Popocatépetl, en las alcaldías y Tláhuac, en el transcurso de las próximas seis horas.

En un comunicado, la dependencia precisó que de acuerdo con el monitoreo del , se observa emisión de vapor de agua y contenido de ceniza volcánica, por lo que se prevé que la pluma de ceniza se desplace con dirección noroeste y noreste, provocando afectación en esas demarcaciones.

Ante esto, la SGIRPC hizo un llamado a la población a tomar las siguientes medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud:

Lee también:

  • Si es necesario salir de casa, protegerse nariz y boca, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio; evitar el uso de lentes de contacto; y, en la medida de lo posible, no realizar actividades al aire libre.
  • No dejar alimentos a la intemperie y tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación.
  • Cerrar puertas y ventanas, sellar con trapos húmedos las rejillas y ventanas para impedir la entrada de partículas al interior.
  • Cubrir las alcantarillas para evitar que la ceniza tape el sistema de drenaje.
  • No dejar animales de compañía al exterior.
  • Cubrir vehículos para evitar dañar motores y filtros de aire.
  • Evitar remover la ceniza con agua; se recomienda barrerla y depositarla en bolsas.

La SGIRPC recordó que el impacto de las emisiones del volcán Popocatépetl para la CDMX, sólo es la caída de ceniza.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]