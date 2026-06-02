Culiacán, Sin. A 2 de junio. - Los peritajes sobre el incendio en la plaza comercial Fiesta las Palmas de la ciudad de Los Mochis, donde fallecieron seis personas el mes pasado y dejó graves pérdidas económicas aún no concluyen, por las condiciones en que quedó el interior del inmueble, por lo que se espera que se autorice una nueva verificación.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado dijo que el próximo miércoles, los peritos e investigadores van a intentar ingresar a esta plaza que fue consumida por el fuego, para concluir el dictamen sobre el origen del fuego que se registró el pasado siete de mayo.

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Dio a conocer que un total de cincuenta y ocho denuncias se han recibido por daños a causa del siniestro que dejó un saldo de seis personas muertas y cuatro más con graves heridas y pérdidas que aún no se determinan.

La funcionaria externó que dado los severos daños que sufrió esta plaza comercial en la ciudad de los Mochis, hay muchas áreas que sus condiciones de riesgo son altas, por lo que se espera que se autorice un nuevo ingreso de los peritos para que estos puedan concluir su trabajo y se puede emitir un dictamen final sobre el origen del fuego.

Sánchez Kondo externó que se mantienen abiertas las carpetas de investigación por las muertes de seis personas durante el siniestro y por las lesiones que sufrieron cuatro personas que requirieron hospitalización.

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