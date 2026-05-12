Culiacán. - La Fiscalía General del Estado continúa con los peritajes del incendio en la plaza Comercial Fiesta Las Palmas, de la ciudad de los Mochis, que cobró la vida de seis personas y mantiene hospitalizadas a 12, cuatro de ellas graves, para determinar el origen del siniestro y determinar responsabilidades.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal de la Zona Norte del Estado, dijo que se tiene abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, sin embargo, aún no se determina el origen del fuego que generó un incendio de grandes magnitudes.

Señaló que los peritos en criminalística, explosivos e incendios continúan con sus trabajos en las áreas donde no se tienen riesgos, por las condiciones en que quedaron varios de los negocios afectados por el intenso fuego que se produjo.

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En el caso de las personas que resultaron lesionadas y que luego de recibir atención médica se retiraron a sus hogares, se les toma sus declaraciones para poder establecer qué sucedió en el interior de esta plaza comercial.

Comentó que se ha tenido reuniones con un gran número de comerciantes que gestionan poder ingresar para sacar mercancía que no fue afectada, pero dadas las condiciones del inmueble que resultó afectado y los trabajos de los peritos, esto no ha sido posible.

El alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, felicitó al cuerpo de bomberos y a los grupos de tres municipios que acudieron en apoyo, por su trabajo incansable de casi 15 horas para poder sofocar las llamas y evitar que el fuego reviviera y se extendiera a otros locales.

Dijo que se mantiene atento a la evolución de los pacientes que aún se mantienen en los hospitales a fin de apoyar a las familias con lo que necesiten.

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