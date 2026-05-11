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Culiacán, Sin.- Fuerzas federales y estatales se enfrentaron a un grupo armado que minutos antes privó de la libertad a un hombre en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de la capital del estado, en los hechos, dos personas del sexo masculino perdieron la vida y un tercero fu detenido.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado aclaró que con el reporte de la privación de la libertad de una persona, se implementó un operativo de búsqueda sobre la calzada Aeropuerto, por lo que cerca de la colonia San Javier, se registró la confrontación con el grupo armado.
Según los datos dados a conocer los presuntos delincuentes privaron de la vida a su víctima, antes de enfrentarse a las autoridades federales y estatales, las cuales lograron abatir a un civil y detener a otro de ellos.
Las autoridades mantienen un operativo ya que un tercer hombre logró huir, por lo que se alertó a la población que circula por esa zona que tome sus previsiones, ya se mantiene la búsqueda del presunto delincuente.
rmlgv
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