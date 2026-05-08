Culiacán, Sin.- Los cuerpos de bomberos lucharon por espacio de quince horas para lograr sofocar el fuego que consumió diversas mercancías y colapsó el techo de la Plaza Comercial Fiesta las Palmas, en la ciudad de Los Mochis, y causó la muerte de seis personas, por lo que peritos investigan el origen del siniestro.

Al ser controlado en su totalidad el fuego y enfriar algunas de las áreas comerciales de alimentos y ropa afectadas por el intenso calor que se generó, propietarios de algunos negocios, sobre todo de joyería y otros artículos, solicitaron que se les permitiera ingresar a sus locales para rescatar parte de sus inventarios.

Sin embargo, su petición no prosperó, ya que los peritos de la Fiscalía General del Estado ingresaron al inmueble dañado severamente por el intenso calor que generó el voraz incendio que se vio avivado por una fuga de gas en uno de los establecimientos de comida que se encontraba dentro de la plaza.

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El sector salud en su conjunto y los diversos cuerpos de auxilio brindaron asistencia médica a 80 personas, muchas de ellas por crisis nerviosas o síntomas leves de intoxicación, por lo que solo cuarenta ameritaron ser internados por varias horas, hasta que se restablecieron y fueron dados de alta.

Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado, dio a conocer que solo dieciocho personas, todas adultas, permanecen en hospitales públicos y privados; cuatro de ellas se mantienen en terapia intensiva y solo una paciente cuenta con ventilación mecánica y asistencia médica continua hasta que evolucione en forma positiva.

Señaló que en este siniestro, se activó los protocolos en los hospitales públicos y privados de la ciudad de los Mochis, por lo que la atención fue inmediata, sobre todo de parte de los cuerpos de auxilio que asistieron a personas que abandonaron la plaza comercial en medio de una densa nube de humo.

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Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado, explicó que, derivado del intenso fuego que se propagó en el interior de la Plaza Comercial Fiesta las Palmas, en el centro de la ciudad de Los Mochis, cuerpos de bomberos de los municipios vecinos del Fuerte, Guasave y Juan José Ríos se sumaron a los trabajos de contención.

Señaló que incluso personal de bomberos del vecino estado de Sonora se desplazó para brindar apoyo, por lo que por espacio de quince horas se luchó por contener el incendio, hasta que este quedó totalmente apagado y enfriadas algunas zonas.

Afirmó que fue despejado totalmente el humo de la zona del siniestro, por lo que ahora le compete a la autoridad judicial determinar las posibles causas que provocaron este siniestro y fincar las responsabilidades conducentes.

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La Fiscalía General del Estado, solo tiene confirmados los fallecimientos de seis personas a causa de este accidente en la plaza comercial; una de ellas es del sexo masculino, de nombre Agustín Zazueta Soto, sin que se conozca su edad.

Sobre el resto de las víctimas fatales, se informó que se trata de la señora Estefanía González Parra, su hija, Mirna Morales González, Rosa Amelia Bojórquez Rojo y Martha Bacasegua Aispuro.

JACL