Culiacán. - Las autoridades judiciales buscan a uno de los hijos del señor Justiniano “N”, de 45 años, encontrado muerto en el interior de una vivienda en la colonia Perfecto Arredondo, de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, ante las sospechas de que puede estar involucrado en su fallecimiento violento.

En una especie de cuartería, ubicada en un inmueble de la calle Ezequiel Valenzuela de dicha colonia, vecinos reportaron a las líneas de emergencia que en uno de los cuartos, un hombre había sido asesinado con un arma blanca, en una riña familiar.

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Los datos recabados por los peritos de la Fiscalía General del Estado fueron en el sentido que en esa vivienda se registró una fuerte discusión presuntamente entre la víctima y uno de sus hijos aún no identificado con su nombre, por lo que las autoridades iniciaron su búsqueda para esclarecer la muerte violenta de Justiniano “N”.

Según la versión luego de que se desencadenara la muerte violenta de esta persona, se presume que su presunto agresor huyó del lugar, por lo que los investigadores recopilan datos y testimonios para poder establecer su paradero.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y certificar el origen de su muerte, como parte de las indagatorias abiertas sobre este caso que se presume se trató de un problema familiar.

afcl