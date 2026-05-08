Un incendio registrado dentro de la plaza comercial Fiesta Las Palmas, en la ciudad de Los Mochis, dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas en su interior, además de 40 personas heridas y con síntomas de intoxicación que fueron trasladadas a diferentes hospitales.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal general en la zona norte, informó que en las primeras inspecciones que se realizaron en los diversos locales de este centro comercial se ubicaron los cuerpos de cuatro mujeres y un hombre, aunque el número de víctimas puede ser mayor, ya que aún no se concluyen las labores de sofocamiento del incendio.

Las autoridades judiciales dieron a conocer una lista de 40 personas de ambos sexos y diversas edades que han sido trasladados a cinco hospitales por presentar lesiones o síntomas agudos de intoxicación a causa del humo.

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Un video difundido en las redes sociales muestra cómo decenas de personas huyeron en medio del miedo y el pánico de la plaza donde se produjo el incendio.

A su llegada, la Policía de Los Mochis cercó varias calles a la redonda del centro comercial, a fin de que los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y de la Cruz Roja pudieran ingresar rápidamente al lugar para sofocar las llamas, ventilar el lugar y auxiliar a las personas con signos de intoxicación y alteraciones nerviosas.

Las autoridades de Protección Civil del municipio de Ahome aún no han dado a conocer el origen del siniestro.

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