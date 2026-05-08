Villahermosa.— Un incendio en una nave comercial de la Feria Tabasco dejó un saldo de cinco expositores muertos, por lo que el gobierno del estado decidió suspender todas las actividades durante el jueves y anunció apoyo a familiares de los fallecidos y a los empresarios afectados.

De acuerdo con el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), el siniestro comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada de este jueves y, a pesar de que fue atendido de manera inmediata, el fuego consumió toda la instalación donde se encontraban cerca de 200 locales destinados a la venta de artesanías, productos tabasqueños y de la región, calzado, ropa y alimentos.

El siniestro comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada del jueves, informó el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Foto: Luma López/ EL UNIVERSAL

Tras realizar una inspección personal en la Nave 1 del recinto ferial, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, convocó a una rueda de prensa urgente en la que informó la cancelación de los eventos programados para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de Protección Civil.

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“Tenemos un C2 ahí, que hay que también revisar todas las cámaras. Hoy va a ser un día de investigación y hoy suspendemos todas las actividades. Hoy vamos a valorar, hoy no hay actividades, es un día de duelo para nosotros, para el gobierno por la pérdida de vida de estas personas. Ayer tuvimos una afluencia de 135 mil asistentes a la presentación del Grupo Frontera, todo transcurrió sin incidentes, estamos preparados para este tipo de eventos”, expresó.

El mandatario aseguró que la fiscalía del estado realiza una investigación rigurosa para contar con un peritaje objetivo que permita esclarecer las causas del siniestro y su gobierno brindará acompañamiento humano, institucional y psicológico a las familias de las cinco víctimas que perdieron la vida, así como atención a comerciantes y expositores afectados.

“Se brindarán todas las garantías necesarias para la reparación y atención correspondiente”, puntualizó.

Además, indicó que las instalaciones del parque donde se realiza la feria cuentan con un seguro de cobertura amplia de 500 millones de pesos, el cual será usado para apoyar económicamente a las personas que perdieron su inversión.

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“Desde el 29 de octubre de 2025 tenemos un seguro de cobertura amplia que está vigente, vencerá en octubre de este año y se renovará. Llevaremos a cabo todas las acciones necesarias para poder cobrar este seguro y poder cubrir y atender todas las necesidades económicas de los familiares de las víctimas, de todos los expositores y de todas las personas que se afectaron en este terrible acontecimiento”, apuntó.

La tarde del jueves, la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, Talina Ferrer Cadena, dio lectura a un comunicado en el que informó que este viernes comenzarán a dar el apoyo económico a los empresarios afectados por el incendio que se anotaron en el censo y anunció que se reanudarán las actividades de la Feria Tabasco hasta su clausura, el próximo 10 mayo.

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