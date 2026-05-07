Este jueves se provocó un incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo que decenas de personas fueron evacuadas de la zona, y ante la magnitud de los hechos, las autoridades federales informaron su intervención para auxiliar en el siniestro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se desplegó una Misión ECO (Evaluación y Coordinación) en el municipio de Ahome, Sinaloa, para apoyar en la atención de la emergencia.Asimismo, informaron que el Gobierno de México mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a la atención de este incidente. Lee también Fuerte incendio consume plaza comercial Fiesta en Los Mochis; reportan 4 muertos y 38 hospitalizados por quemadurasEn el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades del gobierno de Sinaloa, la Fiscalía estatal y el Ayuntamiento de Ahome.

De manera preliminar, autoridades reportaron la muerte de cuatro personas, presuntamente por intoxicación de monóxido de carbono, mientras que otras 38 fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica por quemaduras e inhalación de humo.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la evaluación de daños y las investigaciones para determinar el origen del siniestro.

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