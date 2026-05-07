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Este jueves se provocó un en la Plaza Fiesta Las Palmas, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo que decenas de personas fueron evacuadas de la zona, y ante la magnitud de los hechos, las autoridades federales informaron su intervención para auxiliar en el siniestro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, por instrucciones de la presidenta , se desplegó una Misión ECO (Evaluación y Coordinación) en el municipio de Ahome, Sinaloa, para apoyar en la atención de la emergencia.Asimismo, informaron que el Gobierno de México mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a la atención de este incidente. Lee también En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades del gobierno de Sinaloa, la Fiscalía estatal y el Ayuntamiento de Ahome.

De manera preliminar, autoridades reportaron la muerte de cuatro personas, presuntamente por intoxicación de monóxido de carbono, mientras que otras 38 fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica por quemaduras e inhalación de humo.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la evaluación de daños y las investigaciones para determinar el origen del siniestro.

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