Culiacán, Sin.- Entre gritos y llantos, decenas de personas, algunas con bebes en brazos, niños tomados de la manos y adultos mayores auxiliados, evacuaron en medio del miedo y el pánico la plaza comercial Fiesta, en la ciudad de Los Mochis, donde se produjo un fuerte incendio y generó una densa nube humo que saturó el lugar.

El incendio provocó la muerte de dos personas, presuntamente por intoxicación de monóxido de carbón y 12 personas más fueron hospitalizadas con quemaduras.

Según los datos preliminares que se conocen dos personas adultas perdieron la vida en este siniestro y un número aún no determinado tuvieron que recibir auxilio en el exterior, por intoxicaciones y crisis nerviosas

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@panchoyzruelas se incendia plaza fiestas las palmas en los mochis sinaloa gracias a dios salimos ilesos!! dios proteja a todas las personas que se encontraban ahí demtro!! 🙏 ♬ sonido original - Panchoyz Ruelas

Los cuerpos de bomberos y de protección civil continúan luchando por sofocar las llamas que se extendieron a otros locales y buscan ventilar el lugar, ante el denso humo que se acumuló a su interior.

La Policía de la ciudad de Los Mochis tuvo que cercar varias calles a la redonda de esta enorme plaza comercial, a fin de que los cuerpos de bomberos, protección civil y de la Cruz Roja pudieran ingresar rápidamente al lugar para efectuar sus maniobras de contención del fuego que se propago en varios locales.

🇲🇽 | URGENTE: Un gran incendio ha envuelto una plaza comercial en Los Mochis, Sinaloa, y se informa que personas están atrapadas dentro.



La respuesta de emergencia está activa. El número de víctimas y el estado de la evacuación aún no están claros. pic.twitter.com/NfvIDKxP7M — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 7, 2026

A causa del intenso humo que se acumuló dentro de la plaza, empleados y clientes, salieron despavoridos del lugar, entre gritos de personas que buscaban a sus familiares, por lo que los socorristas brindaron atención a 20 personas con signos de intoxicación y alteraciones nerviosas.

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Fue a través de un video divulgado en las redes sociales como se conoció el siniestro en la confluencia del boulevard Antonio Rosales y la calle Álvaro Obregón, dos de las más transitadas de la ciudad de los Mochis, donde se ubica este complejo comercial.

Las autoridades de Protección Civil del municipio de Ahome no han dado a conocer el origen del siniestro y el posible registro de personas lesionadas al salir despavoridos de este centro comercial, cuya nube de humo invadió todo su interior.

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