Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un joven de 19 años de edad que pretendía viajar hacia Xalapa, Veracruz, con tres maletas en las que transportaba 22 paquetes con aparente marihuana, en instalaciones de la Terminal de Autobuses de Oriente (TAPO), en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron cuando uniformados comisionados a labores de seguridad y vigilancia en la terminal, ubicada sobre Calzada General Ignacio Zaragoza, en la colonia 7 de Julio, fueron alertados por personal de seguridad privada de una de las salas de abordaje.

La encargada de seguridad informó que, al realizar una revisión preventiva a un pasajero que llevaba varias maletas, la máquina de Rayos X detectó formas cuadradas y redondas en el interior, además de una densidad superior al peso habitual de un equipaje normal.

Durante la revisión localizaron nueve paquetes en una maleta, 11 en otra y dos más en una tercera. Foto: Especial

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Tras recibir el reporte, los policías solicitaron al usuario una inspección preventiva de las maletas, conforme a los protocolos de actuación policial. Durante la revisión localizaron nueve paquetes en una maleta, 11 en otra y dos más en una tercera, para un total de 22 envoltorios confeccionados con plástico transparente y playo.

Las autoridades señalaron que los paquetes contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 47 kilogramos. Además, fue asegurado un teléfono celular.

El detenido indicó que viajaría a la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz. Posteriormente, fue informado de sus derechos y presentado, junto con la droga asegurada, ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, donde se determinará su situación jurídica y se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

vr