Tlalnepantla, Méx.- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de una vivienda ubicada en la colonia Nueva Ixtacala, en el municipio de Tlalnepantla.

Al inmueble acudieron elementos de la Policía Municipal, personal de Atención a Víctimas y efectivos de la Guardia Municipal, quienes mantienen el resguardo la zona y aseguraron el domicilio.

En el lugar se espera el arribo de policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizarán las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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La zona permanece acordonada, por lo que autoridades solicitaron a la población evitar el área para facilitar las labores periciales.

vr