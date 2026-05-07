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Tlalnepantla, Méx.- El de una mujer fue localizado al interior de una vivienda ubicada en la colonia Nueva Ixtacala, en el municipio de .

Al inmueble acudieron elementos de la Policía Municipal, personal de Atención a Víctimas y efectivos de la Guardia Municipal, quienes mantienen el resguardo la zona y aseguraron el domicilio.

En el lugar se espera el arribo de policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizarán las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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La , por lo que autoridades solicitaron a la población evitar el área para facilitar las labores periciales.

vr

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