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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará un operativo de seguridad en el , ubicado en la alcaldía Iztacalco, con motivo de los conciertos “BTS World Tour 'Arirang' in México City”, que se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo, con la finalidad de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes.

A través de un comunicado, la dependencia informó que participarán mil 186 uniformados, apoyados con 38 vehículos oficiales, 10 motocicletas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, en un horario de 20:00 a 02:00 horas.

Detalló que 784 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), apoyados con cinco vehículos, realizarán labores de supervisión en entradas, salidas, pasillos, estacionamientos y zonas de gradas y alimentos, para evitar el ingreso de objetos prohibidos y cualquier alteración al orden público.

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Además, indicó que los oficiales de la PBI contarán con el apoyo de los binomios caninos Kira, Randy, Balto, Layla, Zeus y Simba, especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos.

La SSC indicó que policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial mantendrán recorridos de seguridad constantes en las inmediaciones del recinto y zonas aledañas.

En tanto, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores de vialidad para garantizar el libre tránsito de automovilistas y peatones, así como el control del estacionamiento en las vías de acceso.

La SSC invitó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual se puede solicitar apoyo al oficial del cuadrante correspondiente y comunicarse de inmediato al número asignado a la zona para recibir atención oportuna ante cualquier emergencia.

LL

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