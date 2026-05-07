La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará un operativo de seguridad en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, con motivo de los conciertos “BTS World Tour 'Arirang' in México City”, que se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo, con la finalidad de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes.

A través de un comunicado, la dependencia informó que participarán mil 186 uniformados, apoyados con 38 vehículos oficiales, 10 motocicletas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, en un horario de 20:00 a 02:00 horas.

Detalló que 784 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), apoyados con cinco vehículos, realizarán labores de supervisión en entradas, salidas, pasillos, estacionamientos y zonas de gradas y alimentos, para evitar el ingreso de objetos prohibidos y cualquier alteración al orden público.

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Además, indicó que los oficiales de la PBI contarán con el apoyo de los binomios caninos Kira, Randy, Balto, Layla, Zeus y Simba, especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos.

La SSC indicó que policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial mantendrán recorridos de seguridad constantes en las inmediaciones del recinto y zonas aledañas.

En tanto, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores de vialidad para garantizar el libre tránsito de automovilistas y peatones, así como el control del estacionamiento en las vías de acceso.

La SSC invitó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual se puede solicitar apoyo al oficial del cuadrante correspondiente y comunicarse de inmediato al número asignado a la zona para recibir atención oportuna ante cualquier emergencia.

LL