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El esperado concierto de BTS en la Ciudad de México está cada vez más cerca, y miles de fans ya se preparan para vivir una de las experiencias más importantes del año. Ante la emoción por las tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros, las ARMY preparan cada detalle: desde el outfit perfecto hasta los accesorios indispensables para disfrutar del espectáculo.
Lightsticks, photocards, freebies, celulares y artículos personales suelen formar parte del kit básico para cualquier concierto de K-pop. Sin embargo, antes de dirigirte al recinto es fundamental revisar las reglas de acceso y los objetos permitidos, ya que incumplir con las medidas de seguridad podría retrasar tu entrada o incluso impedir el ingreso de algunos artículos.
Conocer con anticipación las restricciones del recinto no solo agiliza el acceso el día del evento, también permite que los asistentes disfruten del concierto sin contratiempos y con mayor comodidad.
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¿Qué bolsas están permitidas en el Estadio GNP Seguros?
Aunque el atuendo suele ser una parte esencial de la experiencia para muchas fans, elegir la bolsa adecuada también es clave para ingresar sin inconvenientes.
De acuerdo con las disposiciones de seguridad compartidas para eventos masivos en el recinto, estas son las opciones permitidas:
Bolsas y mochilas pequeñas
Se permiten siempre que no excedan las medidas máximas de 10 x 15 x 30 centímetros. De preferencia, deben ser transparentes para facilitar la revisión en los filtros de acceso.
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- Bolso transparente para eventos en estadios | Compra aquí
- Bolsa Transparente Aprobada para Estadios | Compra aquí
- Bolsa de concierto Kpop transparente estética | Compra aquí
Bolsas de mano pequeñas
Deben tener dimensiones máximas de 11 x 16 centímetros, ideales para guardar celular, identificaciones, tarjetas o efectivo.
- Bolso de Mano de Noche para Mujer | Compra aquí
- RAINSMORE Bolso de Hombro para Mujer | Compra aquí
- Bolso Cruzado para Mujer Media Luna | Compra aquí
- Bolso Transparente para Mujer | Compra aquí
- Bagenius Bolso transparente | Compra aquí
Bolsas de almacenamiento
Únicamente se aceptan bolsas transparentes tipo ziploc de tamaño mediano.
Cangureras
Permitidas siempre que respeten las medidas máximas de 11 x 16 centímetros.
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- Bubba Anytime Bolsa Crossbody | Compra aquí
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Además de la bolsa permitida, generalmente se puede ingresar con:
- Lightstick | Compra aquí
- Celular
- Cargador portátil pequeño, siempre que esté permitido por el recinto | Compra aquí
- Identificación oficial
- Dinero en efectivo o tarjeta
- Tapones auditivos | Compra aquí
- Photocards | Compra aquí
- Freebies pequeños para intercambio | Compra aquí
- Toallas sanitarias o tampones en pieza individual cerrada
- Medicamentos con receta
- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
- Maquillaje en polvo
- Sombreros o gorras |Compra aquí
- Gel anti bacterial (100 ml)
- Cámaras NO profesionales (instantáneas y desechables)
- Banderas sin asta (máximo 1M de largo)
- Bloqueador solar (100 ml)
Sin embargo, es importante revisar periódicamente las indicaciones previas al evento ya que se puede actualizar el listado de los objetos permitidos. Por el contrario, los fanáticos no podrán ingresar al evento o se les pedirá que dejen fuera los objetos de la siguiente lista:
- Mochilas de más de 10x15x30 cm
- Bolsa de diario
- Funda para cámara
- Tote bag grande
- Bolsas de mesh
- Cámaras profesionales y accesorios
- Equipo profesional de grabación (video/audio)
- Pilas, a excepción de baterías externas para celulares
- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, IPad, tabletas y lectores)
- Ropa, disfraces o artículos que obstruyan la vista de quienes están alrededor
- Cigarrillos, vapes, encendedores
- Comida y bebidas
- Paraguas o sombrillas
- Drogas o sustancias ilegales
- Rayos láser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Armas, aerosoles, drones
- Cadenas largas o joyería con picos
Disfruta del concierto al seguir las normas de seguridad del recinto y organiza previamente tus objetos de uso personal como fan de BTS.
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