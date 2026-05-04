El esperado concierto de BTS en la Ciudad de México está cada vez más cerca, y miles de fans ya se preparan para vivir una de las experiencias más importantes del año. Ante la emoción por las tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros, las ARMY preparan cada detalle: desde el outfit perfecto hasta los accesorios indispensables para disfrutar del espectáculo.

Lightsticks, photocards, freebies, celulares y artículos personales suelen formar parte del kit básico para cualquier concierto de K-pop. Sin embargo, antes de dirigirte al recinto es fundamental revisar las reglas de acceso y los objetos permitidos, ya que incumplir con las medidas de seguridad podría retrasar tu entrada o incluso impedir el ingreso de algunos artículos.

Conocer con anticipación las restricciones del recinto no solo agiliza el acceso el día del evento, también permite que los asistentes disfruten del concierto sin contratiempos y con mayor comodidad.

BTS visitará México los próximos 7, 9 y 10 de mayo. Foto: Instagram oficial BTS.

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¿Qué bolsas están permitidas en el Estadio GNP Seguros?

Aunque el atuendo suele ser una parte esencial de la experiencia para muchas fans, elegir la bolsa adecuada también es clave para ingresar sin inconvenientes.

De acuerdo con las disposiciones de seguridad compartidas para eventos masivos en el recinto, estas son las opciones permitidas:

Bolsas y mochilas pequeñas

Se permiten siempre que no excedan las medidas máximas de 10 x 15 x 30 centímetros. De preferencia, deben ser transparentes para facilitar la revisión en los filtros de acceso.

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Bolsas de mano pequeñas

Deben tener dimensiones máximas de 11 x 16 centímetros, ideales para guardar celular, identificaciones, tarjetas o efectivo.

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Revisa antes del evento las medidas y características permitidas de las bolsas para ingresar a los conciertos. Foto: Magnific

Bolsas de almacenamiento

Únicamente se aceptan bolsas transparentes tipo ziploc de tamaño mediano.

Cangureras

Permitidas siempre que respeten las medidas máximas de 11 x 16 centímetros.

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Además de la bolsa permitida, generalmente se puede ingresar con:

Lightstick | Compra aquí

Celular

Cargador portátil pequeño, siempre que esté permitido por el recinto | Compra aquí

Identificación oficial

Dinero en efectivo o tarjeta

Tapones auditivos | Compra aquí

Photocards | Compra aquí

Freebies pequeños para intercambio | Compra aquí

Toallas sanitarias o tampones en pieza individual cerrada

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros o gorras |Compra aquí

Gel anti bacterial (100 ml)

Cámaras NO profesionales (instantáneas y desechables)

Banderas sin asta (máximo 1M de largo)

Bloqueador solar (100 ml)

Previo al concierto, revisa los objetos permitidos. Foto: iStock

Sin embargo, es importante revisar periódicamente las indicaciones previas al evento ya que se puede actualizar el listado de los objetos permitidos. Por el contrario, los fanáticos no podrán ingresar al evento o se les pedirá que dejen fuera los objetos de la siguiente lista:

Mochilas de más de 10x15x30 cm

Bolsa de diario

Funda para cámara

Tote bag grande

Bolsas de mesh

Cámaras profesionales y accesorios

Equipo profesional de grabación (video/audio)

Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, IPad, tabletas y lectores)

Ropa, disfraces o artículos que obstruyan la vista de quienes están alrededor

Cigarrillos, vapes, encendedores

Comida y bebidas

Paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Armas, aerosoles, drones

Cadenas largas o joyería con picos

Conciertos de BTS dejarán derrama millonaria en CDMX; Canaco estima mil 861 mdp / Foto: EFE

Disfruta del concierto al seguir las normas de seguridad del recinto y organiza previamente tus objetos de uso personal como fan de BTS.

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