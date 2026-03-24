Para quienes se quedan en casa durante la Semana Santa, encontrar una gran serie para maratonear permite relajarse de la vida cotidiana. Por lo que, para los fanáticos del anime, encontrar una plataforma para ver series y películas de forma segura y con un amplio catálogo, es prioridad.

Por ello, antes de elegir el servicio de streaming para maratonear estas vacaciones, revisa la siguiente lista de series y películas de animación japonesa disponibles en Disney, Netflix, Prime Video y HBO Max, con el fin de elegir el plan de suscripción más conveniente.

Busca servicios de streaming seguros para ver anime. Foto: Unsplash

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Disney+

Tras la fusión con Star, la plataforma Disney se ha consolidado con un catálogo de contenido variado, desde clásicos de la animación japonesa, hasta nuevas producciones de la casa.

En 2025, el servicio de streaming estrenó Disney Twisted-Wonderland: The Animation, una serie inspirada en el popular videojuego del mismo nombre producido en colaboración con Aniplex. La serie ya disponible en Latinoamérica sigue la trama seguirá a Yuken, un estudiante transportado a un mundo mágico donde convive con estudiantes que homenajean a villanos clásicos de Disney.

Respecto a su catálogo, es posible hacer streaming de los siguientes títulos en nuestro país.

Bleach

Bleach: Thousand-Year Blood War

Tokyo Revengers

Ishura

Undead Unluck

Tengoku-Daimakyo

Black Rock Shooter: Amanecer

Go! Go! Loser Ranger!

Mission: Yozakura Family

Murai in Love

La isla de las sombras

Tatami: La máquina del tiempo

Synduality Noir

Phoeniix: Eden17

The Fable

Sand Land: The Series

Disney+ cuenta con contenido de animación japonesa. Foto: iStock

Netflix

Netflix ha apostado los últimos años en ampliar su catálogo con producciones provenientes de Japón, convirtiéndose en una opción popular entre los espectadores.

En su cinematografía cuentan con la licencia de las películas del reconocido Studio Ghibli. También la plataforma ha destacado por producciones propias como Violet Evergarden: La película o Amor de Gata. En su catálogo destacan las siguiente películas y series:

One Piece

Baki-Dou: El samurái invencible

Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure

Black Clover

The Seven Deadly Sins

Beastars

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Record of Ragnarok

Jujutsu Kaisen

Naruto Shippuden

Los diarios de la boticaria

Hunter X Hunter (2011)

Haikyu!!

My Hero Academia

Spy×Family

Dr. Stone

Frieren: Tras finalizar el viaje

La nobleza de las flores

Mashle: Magia y músculos

One-Punch Man

Death Note

Kamisama Kiss

Dan Da Dan

Mi feliz matrimonio

Suzume

Catálogos de contenido anime en plataformas de streaming. Foto: Unsplash

Prime video

Prime video es la opción ideal para quienes buscan títulos clásicos, mientras descubren éxitos modernos. Dentro de la plataforma resaltan títulos a los que se puede acceder con la suscripción general, o si solo se busca algún contenido en particular, está la opción para rentar o comprar.

En la amplia selección de películas y anime, Prime Video posee la licencia de las películas de Evangelion y Lupin. El listado del contenido disponible incluye:

One Piece Film RED

Sailor Moon

Belle

High School of the Dead

Dororo

Vampire Hunter: Darkstalkers

Saint Seiya The Lost Canvas

Mi Amiga Nokotan es un Ciervo

Tatsuki Fujimoto 17-26

Wotakoi: El Amor es Duro para los Otakus

Tougen Anki

Ken'ichi, el discípulo más fuerte de la historia

Banana Fish

El incidente Darwin

Una estrella más brillante que el sol

Kamisama Kiss

Blade of the Immortal

Street Fighter II: Victory

Karakuri Circus

Babylon

Paprika: El Reino De Los Sueños

Chainsaw Man La Película: Arco de Reze

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex: Solid State Society

Frieren: Tras finalizar el viaje

HBO Max

Con alianzas gracias a Adult Swim y otros estudios, la plataforma ofrece títulos que los amantes de la animación japonesa seguramente tienen en su lista para ver. Hay opciones para todos los gustos:

Uzumaki

Housing Complex C

Jojo's Bizarre Adventure

Spy×Family

Boruto: Naruto Next Generations

Jujutsu Kaisen 0

Black Clover

Los diarios de la boticaria

My Hero Academia

Frieren: Tras finalizar el viaje

Jujutsu Kaisen

Dan Da Dan

Lazarus

Plataformas de streaming como Netflix y Prime Video, tienen un catalogo amplio de contenido de animación japonesa. Foto: Freepik

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