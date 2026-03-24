Más Información
Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura
Sheinbaum encabeza el ranking de presidentes mejor valorados de AL de marzo 2026; ciudadanos la respaldan con un 72.3%
Sheinbaum habla de cancelación de permisos para donaciones a ONG; es un análisis del SAT y no decisión política, dice
Secretaría de las Mujeres anuncia Comisión Especial contra violencia feminicida; incluye registro de orfandad por este delito
Greenpeace reporta 630 km de costa afectada en derrame petrolero del Golfo de México; pide declarar emergencia ambiental
Vinculan a proceso a exgobernador de Baja California por caso Next Energy; enfrenta cargos por abuso y peculado
Vuelven a hospitalizar a Sergio Torres, diputado de MC víctima de un atentado a balazos en Culiacán; le practicarán nuevos estudios
Para quienes se quedan en casa durante la Semana Santa, encontrar una gran serie para maratonear permite relajarse de la vida cotidiana. Por lo que, para los fanáticos del anime, encontrar una plataforma para ver series y películas de forma segura y con un amplio catálogo, es prioridad.
Por ello, antes de elegir el servicio de streaming para maratonear estas vacaciones, revisa la siguiente lista de series y películas de animación japonesa disponibles en Disney, Netflix, Prime Video y HBO Max, con el fin de elegir el plan de suscripción más conveniente.
Leer también ¿Qué llevar a un viaje? La lista definitiva que debes tener en cuenta antes de salir de vacaciones
Disney+
Tras la fusión con Star, la plataforma Disney se ha consolidado con un catálogo de contenido variado, desde clásicos de la animación japonesa, hasta nuevas producciones de la casa.
En 2025, el servicio de streaming estrenó Disney Twisted-Wonderland: The Animation, una serie inspirada en el popular videojuego del mismo nombre producido en colaboración con Aniplex. La serie ya disponible en Latinoamérica sigue la trama seguirá a Yuken, un estudiante transportado a un mundo mágico donde convive con estudiantes que homenajean a villanos clásicos de Disney.
Respecto a su catálogo, es posible hacer streaming de los siguientes títulos en nuestro país.
- Bleach
- Bleach: Thousand-Year Blood War
- Tokyo Revengers
- Ishura
- Undead Unluck
- Tengoku-Daimakyo
- Black Rock Shooter: Amanecer
- Go! Go! Loser Ranger!
- Mission: Yozakura Family
- Murai in Love
- La isla de las sombras
- Tatami: La máquina del tiempo
- Synduality Noir
- Phoeniix: Eden17
- The Fable
- Sand Land: The Series
Netflix
Netflix ha apostado los últimos años en ampliar su catálogo con producciones provenientes de Japón, convirtiéndose en una opción popular entre los espectadores.
En su cinematografía cuentan con la licencia de las películas del reconocido Studio Ghibli. También la plataforma ha destacado por producciones propias como Violet Evergarden: La película o Amor de Gata. En su catálogo destacan las siguiente películas y series:
- One Piece
- Baki-Dou: El samurái invencible
- Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure
- Black Clover
- The Seven Deadly Sins
- Beastars
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
- Record of Ragnarok
- Jujutsu Kaisen
- Naruto Shippuden
- Los diarios de la boticaria
- Hunter X Hunter (2011)
- Haikyu!!
- My Hero Academia
- Spy×Family
- Dr. Stone
- Frieren: Tras finalizar el viaje
- La nobleza de las flores
- Mashle: Magia y músculos
- One-Punch Man
- Death Note
- Kamisama Kiss
- Dan Da Dan
- Mi feliz matrimonio
- Suzume
Prime video
Prime video es la opción ideal para quienes buscan títulos clásicos, mientras descubren éxitos modernos. Dentro de la plataforma resaltan títulos a los que se puede acceder con la suscripción general, o si solo se busca algún contenido en particular, está la opción para rentar o comprar.
En la amplia selección de películas y anime, Prime Video posee la licencia de las películas de Evangelion y Lupin. El listado del contenido disponible incluye:
- One Piece Film RED
- Sailor Moon
- Belle
- High School of the Dead
- Dororo
- Vampire Hunter: Darkstalkers
- Saint Seiya The Lost Canvas
- Mi Amiga Nokotan es un Ciervo
- Tatsuki Fujimoto 17-26
- Wotakoi: El Amor es Duro para los Otakus
- Tougen Anki
- Ken'ichi, el discípulo más fuerte de la historia
- Banana Fish
- El incidente Darwin
- Una estrella más brillante que el sol
- Kamisama Kiss
- Blade of the Immortal
- Street Fighter II: Victory
- Karakuri Circus
- Babylon
- Paprika: El Reino De Los Sueños
- Chainsaw Man La Película: Arco de Reze
- Ghost in the Shell: Stand Alone Complex: Solid State Society
- Frieren: Tras finalizar el viaje
HBO Max
Con alianzas gracias a Adult Swim y otros estudios, la plataforma ofrece títulos que los amantes de la animación japonesa seguramente tienen en su lista para ver. Hay opciones para todos los gustos:
- Uzumaki
- Housing Complex C
- Jojo's Bizarre Adventure
- Spy×Family
- Boruto: Naruto Next Generations
- Jujutsu Kaisen 0
- Black Clover
- Los diarios de la boticaria
- My Hero Academia
- Frieren: Tras finalizar el viaje
- Jujutsu Kaisen
- Dan Da Dan
- Lazarus
Leer también Primavera 2026: 10 productos que necesitas para renovar tu casa sin gastar de más
Primavera 2026: Los bloqueadores La Roche-Posay para piel grasa que están en descuento en Mercado Libre
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]