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La organización (MSF) dio a conocer que el personaje Tony Tony Chopper del anime fue nombrado colaborador oficial para ayudar a sensibilizar sobre cómo las crisis humanitarias impactan a las personas en todo el mundo.

En su página oficial, MSF reconoce el compromiso del personaje Chopper en curar a todos, sin importar quiénes sean, lo cual se ajusta a la ética médica de MSF y a sus valores fundamentales de imparcialidad, neutralidad e independencia.

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Médicos Sin Fronteras reconoce a Tony Tony Chopper como colaborador oficial. Foto: Captura de pantalla
Médicos Sin Fronteras reconoce a Tony Tony Chopper como colaborador oficial. Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Tony Tony Chopper?

El personaje de One Piece, Tony Tony Chopper, es un reno que obtiene forma e inteligencia humana tras ingerir una fruta del diablo, la cual le permite cambiar de apariencia. Chopper es rechazado por su manada y los humanos al considerarlo un monstruo.

Al ser rechazado, queda gravemente herido, por lo que se encuentra con el doctor Hiriluk, quien lo cura, lo lleva a vivir con él y le inculca el gusto por la medicina. Después de la muerte del doctor Hiriluk, se queda a cargo de la doctora Kureha para ampliar sus conocimientos médicos. Posteriormente, el personaje se une a la tripulación pirata de los Mugiwaras ().

Chopper durante el anime, refleja una gran convicción por ayudar a cualquier persona que esté enferma o herida, ya que es “su deber como médico”. Además de que hace lo posible por seguir aprendiendo más sobre medicina.

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Médicos Sin Fronteras reconoce a Tony Tony Chopper como colaborador oficial. Foto: Captura de pantalla
Médicos Sin Fronteras reconoce a Tony Tony Chopper como colaborador oficial. Foto: Captura de pantalla

¿Por qué Médicos Sin Fronteras reconoció a Chopper como un colaborador?

Recientemente, la plataforma estrenó la segunda temporada del live action del anime One Piece, en donde sale la historia y el personaje de Chopper para convertirse en el médico de la tripulación de Monkey D. Luffy, el capitán de los Mugiwaras.

En ese contexto, la asociación realizó una colaboración con Eiichiro Oda, creador de One Piece, para que Chopper realizara un viaje en el mundo real y se uniera con equipos de Médicos Sin Fronteras mientras tratan de proporcionar ayuda a las personas que viven en una .

En una pequeña tira cómica publicada en su página oficial, se observa como Tony Tony Chopper llega a las instalaciones de MSF, en donde tiene su primera reunión informativa y tiene un diálogo en el que menciona: “¡Voy a apoyar a MSF y a seguir mi sueño de curar a todas las personas por todo el mundo!”.

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Médicos Sin Fronteras reconoce a Tony Tony Chopper como colaborador oficial. Foto: Captura de pantalla
Médicos Sin Fronteras reconoce a Tony Tony Chopper como colaborador oficial. Foto: Captura de pantalla

¿De qué trata el anime One Piece?

One Piece es un anime originario de del género shonen (aventura y acción), cuenta con más de mil capítulos divididos en sagas y actualmente se encuentra en emisión, además que tiene un live-action producido por Netflix, varias películas y especiales.

El anime trata de un joven llamado Monkey D. Luffy, quien tiene el sueño de ser el rey de los piratas y junto a su tripulación buscan un llamado One Piece, mientras cada uno cumple su propio sueño.

El manga fue creado por Eiichiro Oda publicado por primera vez el 19 de julio de 1997 en la revista Weekly Shonen Jump y hasta el 20 de octubre de 1999 fue se estrena el primer episodio por la casa animadora Toei Animation.

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Cuenta con aproximadamente 11 sagas y más de 40 arcos, 15 películas oficiales, 13 especiales u OVA's y el último capítulo fue el mil 150 salió el domingo 16 de noviembre del 2025 y el siguiente saldrá el domingo 23.

Además, obtuvo varios reconocimientos, entre los más actuales está su nominación en los Anime Awards 2024, los Anime Awards 2023, ganador en los Anime Awards 2023, ganador en los Anime Awards 2024 y nominado en los Anime Awards 2025.

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ss/rmlgv

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