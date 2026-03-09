¿A qué hora se estrena la temporada 2 de One Piece en México?; horario oficial y dónde verla

La espera para los seguidores de la adaptación en acción real de One Piece ha llegado a su fin. Tras el éxito rotundo de la primera entrega (la cual lideró las listas de popularidad en 93 países), Netflix ha confirmado que la segunda temporada estará disponible de forma global el martes 10 de marzo de 2026.

En esta ocasión, la narrativa se desprende del East Blue para adentrarse en las peligrosas aguas del Grand Line, abarcando arcos argumentales fundamentales como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y la Isla de Drum.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

Lee también: ¿Quién es Katey Sagal?; la actriz que interpretará a la doctora Kureha en la nueva temporada de One Piece

De acuerdo con el portal especializado Tudum (el sitio oficial de noticias de Netflix), esta temporada consta de ocho episodios con una duración extendida que oscila entre los 54 y 66 minutos por capítulo.

La producción, que mantuvo su base de operaciones en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), ha prometido una escala visual superior para representar a gigantes y criaturas prehistóricas. Según declaraciones del co-showrunner Joe Tracz para el medio Popverse, el objetivo de esta etapa es "poner a prueba los sueños" que los protagonistas juraron cumplir al cierre del ciclo anterior.

Horarios y detalles de la transmisión global

Como es habitual en los lanzamientos de la plataforma, el estreno se realizará de forma simultánea. En el caso de México y Centroamérica, los episodios estarán habilitados a partir de las 2:00 a.m. (CST) del 10 de marzo. Para otras regiones, el horario se ajusta de la siguiente manera:

Colombia y Perú a las 3:00 a.m.,

Argentina y Chile la actualización del catálogo ocurrirá a las 5:00 a.m.

Un dato relevante que destaca el sitio de análisis ComingSoon es la estrategia de lanzamiento híbrida. Por primera vez en la historia de la serie, los dos primeros episodios (titulados "The Beginning and the End" y "Good Whale Hunting") tendrán funciones especiales en más de 200 salas de cine seleccionadas en Estados Unidos, Canadá y Japón, coincidiendo con la liberación digital.

Esta decisión subraya la confianza de la productora en la calidad cinematográfica de la dirección de arte y los efectos visuales.

Netflix lanza el primer vistazo a la segunda temporada. Foto: Redes sociales

Lee también:¿Quién es Cole Escola, actor que interpretará a Bon Clay en live action de One Piece?

El nuevo reparto y la llegada de Chopper

La estructura de esta temporada introduce a 33 nuevos miembros al elenco. Entre las incorporaciones más celebradas por la crítica especializada de GamesRadar se encuentran Joe Manganiello en el papel del antagonista Mr. 0 (Sir Crocodile) y Lera Abova como Miss All Sunday. No obstante, el mayor desafío técnico y narrativo reside en la presentación de Tony Tony Chopper, el médico de la tripulación.

Según información de What's on Netflix, el personaje será interpretado mediante una combinación de efectos prácticos y tecnología digital, con la voz de la actriz Mikaela Hoover.

De acuerdo con las notas de producción de Tomorrow Studios, la fidelidad al material original sigue siendo la prioridad bajo la supervisión constante de Eiichiro Oda.

El autor ha manifestado a través de una carta abierta que esta temporada es "el paso necesario para que el live action alcance una madurez propia". Con la confirmación previa de una tercera temporada ya en fase de preproducción, el viaje de Luffy apenas comienza a explorar su potencial más ambicioso.

También te interesará:

Salinas Pliego reacciona a la lujosa fiesta de XV años que reunió a J Balvin y Belinda en Tabasco; esto dijo

Cambio de horario 2026: estos son los estados que deberán ajustar el reloj este 8 de marzo

Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para que comiencen las vacaciones?; esto dice la SEP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov