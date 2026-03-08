Cambio de horario 2026: estos son los estados que deberán ajustar el reloj este 8 de marzo

Aunque en la mayor parte del país desapareció el horario de verano, el cambio de horario en México continúa aplicándose en algunas zonas específicas. Este ajuste volvió a realizarse este domingo 8 de marzo, pero únicamente en ciertos municipios de la frontera norte del país.

La medida está contemplada en la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2022. En esta legislación se estableció que algunas ciudades fronterizas mantendrían el horario estacional con el objetivo de facilitar la coordinación económica, comercial y laboral con Estados Unidos.

¿Dónde sí habrá cambio de horario en México 2026?

El cambio de horario 2026 solo se aplicará en municipios ubicados en la franja fronteriza del norte. En estas localidades el reloj se adelantó una hora durante la madrugada de este domingo 8 de marzo.

El ajuste ocurrió exactamente a las 2:00 de la madrugada, momento en el que el reloj pasó directamente a las 3:00 a.m.

Los estados y municipios donde se realizó el ajuste del reloj fueron los siguientes:

Baja California

Aplica en todo el estado.

Chihuahua

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Coahuila

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Nuevo León

Principalmente el municipio de Anáhuac.

Tamaulipas

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

Estados donde NO se adelantó el reloj

Mientras en algunos municipios fronterizos se realizó el cambio de horario, la mayoría del territorio nacional mantuvo el mismo horario durante todo el año.

Estados como Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, entre muchos otros, no modificaron su reloj.

