Google lanza doodle especial este 8M por el Día Internacional de la Mujer; así se ve

Cambio de horario 2026: estos son los estados que deberán ajustar el reloj este 8 de marzo

Salinas Pliego reacciona a la lujosa fiesta de XV años que reunió a J Balvin y Belinda en Tabasco; esto dijo

8M: ¿Por qué no se felicita en el Día Internacional de la Mujer?; esta es la razón

⁠Día Internacional de la Mujer 2026: ¿por qué se conmemora HOY, 8 de marzo?

Aunque en la mayor parte del país desapareció el horario de verano, el en México continúa aplicándose en algunas zonas específicas. Este ajuste volvió a realizarse este domingo 8 de marzo, pero únicamente en ciertos municipios de la frontera norte del país.

La medida está contemplada en la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2022. En esta legislación se estableció que algunas ciudades fronterizas mantendrían el horario estacional con el objetivo de facilitar la coordinación económica, comercial y laboral con Estados Unidos.

¿Dónde sí habrá cambio de horario en México 2026?

El cambio de horario 2026 solo se aplicará en municipios ubicados en la franja fronteriza del norte. En estas localidades el reloj se adelantó una hora durante la madrugada de este domingo 8 de marzo.

El ajuste ocurrió exactamente a las 2:00 de la madrugada, momento en el que el reloj pasó directamente a las 3:00 a.m.

Los estados y municipios donde se realizó el ajuste del reloj fueron los siguientes:

Baja California

  • Aplica en todo el estado.

Chihuahua

  • Coyame del Sotol
  • Ojinaga
  • Manuel Benavides
  • Janos
  • Ascensión
  • Juárez
  • Praxedis G. Guerrero
  • Guadalupe

Coahuila

  • Acuña
  • Allende
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jiménez
  • Morelos
  • Nava
  • Ocampo
  • Piedras Negras
  • Villa Unión
  • Zaragoza

Nuevo León

  • Principalmente el municipio de Anáhuac.

Tamaulipas

  • Nuevo Laredo
  • Guerrero
  • Mier
  • Miguel Alemán
  • Camargo
  • Gustavo Díaz Ordaz
  • Reynosa
  • Río Bravo
  • Valle Hermoso
  • Matamoros

Estados donde NO se adelantó el reloj

Mientras en algunos municipios fronterizos se realizó el cambio de horario, la mayoría del territorio nacional mantuvo el mismo horario durante todo el año.

Estados como Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, entre muchos otros, no modificaron su reloj.

