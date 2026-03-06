Mérida, Yucatán.- El Patronato Cultur informó que este año se espera que 18 mil personas ingresen a la zona arqueológica de Chichén Itzá durante el equinoccio de primavera.

El Patronato Cultur, que preside David Escalante Lombard, destacó que un equipo de 60 personas en los estacionamientos, el parador y las áreas públicas, como pasillos y sanitarios, prestarán los mejores servicios a los asistentes.

El operativo se implementará durante cuatro días, a partir del jueves 19 hasta el domingo 22 de marzo con puntos de control y atención, puestos de socorro y equipos médicos y de Protección Civil en sitios estratégicos para atención de los turistas.

Se informó que el operativo vial incluirá accesos al sitio arqueológico desde la carretera federal 180 -Mérida-Valladolid-Cancún, así como en calles de la población de Pisté, para agilizar el movimiento de autobuses y vehículos particulares, que buscan estacionamiento en el perímetro del parador turístico.

Los visitantes no podrán introducir alimentos, frutas o mochilas con despensas, únicamente estará permitido ingresar con botellas de agua para la hidratación personal.

El acceso al sitio será de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, aunque la representación del fenómeno del “descenso de Kukulkán” iniciará a las 4:30 de la tarde.

En el operativo participarán los tres niveles de Gobierno, así como personal de seguridad vial, paramédicos, servicios sanitarios, guías de turistas y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Cultur, la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) y Protección Civil.

