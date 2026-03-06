Culiacán, Sin. La circulación de un tramo de la carretera federal número quince, a la altura de la comunidad de Chilillo, en Mazatlán, fue cerrada a la circulación, ante la volcadura de una pipa cargada de combustible, por lo que cuerpos de auxilio intervienen para reducir los riesgos de derrames.

El personal de bomberos y de Protección Civil del puerto que fueron alertados del accidente desplazaron a personal, en tanto que la Guardia Nacional, tuvo que cerrar el tránsito vehicular en un tramo en ambos sentidos, ante el riesgo de una posible explosión.

La Coordinación de Protección Civil de Mazatlán divulgó en redes sociales una alerta sobre el incidente que mantiene cerrada la circulación en la vía federal, a la altura de la comunidad de Chilillo, sin dar mayores detalles sobre la salud del conductor de la pipa.

Según la información que se conoce al volcarse la pipa cargada de combustible, este comenzó a fugarse sobre la carpeta asfáltica, por lo que fue necesario cerrar en un largo tramo el tránsito en esta carretera federal, en el tramo Mazatlán-Elota, a fin de controlar la fuga y limpiar la carpeta asfáltica.

