El incendio en un pozo exploratorio, ocurrido la tarde de ayer jueves en el sur de Veracruz, logró ser controlado sin que se reportaran víctimas.

La empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que controló la fuga en el cabezal del pozo exploratorio KREM 1, el cual se ubica en el ejido Constitución del municipio de Las Choapas.

En un comunicado de prensa, detalló que el personal que se encontraba laborando en el sitio fue evacuado de manera preventiva y no se reportaron personas lesionadas, además que el incidente no representó riesgo para la población civil cercana.

Y es que durante la noche del jueves se incendió el pozo exploratorio, provocando zozobra entre habitantes de poblaciones cercanas, pues las llamas podían observarse a kilómetros de distancia.

Personal de Petróleos Mexicanos y de distintas corporaciones de auxilio acudieron a la zona para tratar de sofocar el incendio; incluso bomberos de municipios cercanos se sumaron a las labores de ataque al fuego.

La empresa gubernamental precisó que el pozo se encontraba en proceso de perforación a una profundidad de 3 mil 336 metros, cuando se presentó un flujo de gas inesperado en su interior, por lo que se procedió a su cierre.

Conforme al protocolo establecido, el flujo se derivó hacia el quemador, una medida de seguridad preventiva instalada para este fin.

Además, indicó que personal técnico y contraincendio de Pemex se encuentra en el sitio, con el apoyo de autoridades estatales y municipales, para evaluar las condiciones y determinar las acciones a seguir.

