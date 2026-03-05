Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas de la capital sonorense convocaron a la movilización del 8 de marzo (8M) de 2026, al tiempo que desde el Congreso del Estado se advirtió sobre el estancamiento en la atención institucional frente a la violencia contra las mujeres en la entidad.

Diversos colectivos llamaron a participar en la marcha que se realizará este domingo en Hermosillo, bajo la consigna de que “la lucha sigue” ante lo que consideran una deuda pendiente en materia de derechos y justicia para las mujeres.

La convocatoria señala que la movilización busca visibilizar problemáticas como los feminicidios, la desaparición de mujeres y la exigencia de aborto legal, seguro y gratuito en Sonora.

Convocatoria a la 8M en Sonora (05/03/2026). Foto: Especial

Lee también Fiscalía de Sonora inicia carpeta de investigación contra influencer, Samuel Obeso; se burló de personas con autismo

De acuerdo con las organizadoras, también se marchará en solidaridad con otras luchas sociales, como las de personas trabajadoras, mineros, movimientos internacionales y la demanda por la jornada laboral de 40 horas.

El llamado es a reunirse a las 16:30 horas en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, desde donde partirá el contingente a las 17:00 horas. El recorrido avanzará por el bulevar Rosales hasta la avenida Tehuantepec, para culminar frente al Congreso del Estado de Sonora.

La organización de la marcha contempla siete contingentes con el objetivo de priorizar a sectores directamente afectados por la violencia.

Lee también Congreso de Tamaulipas aprueba reformas al Código Penal estatal; castigarán hasta con 5 años de prisión a quien abandone a mujer embarazada

Al frente estarán familiares de víctimas, seguidos por personas que acuden con infancias, población con discapacidades o neurodivergencias, colectivas feministas, mujeres indígenas y otros grupos de mujeres. Posteriormente se integrará un contingente mixto con hombres, disidencias y estudiantes, seguido por personas en patines, patinetas y bicicletas, para cerrar con una caravana.

Entre las agrupaciones convocantes se encuentran Ni Una Más Hermosillo, Hebras Cactáceas, Pan y Rosas, Rayos Violeta y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, entre otras organizaciones feministas y sociales.

Señalan rezago institucional

En paralelo a la convocatoria a la movilización, la diputada Gabriela Félix Bojórquez, de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno del Congreso del Estado de Sonora un informe que advierte sobre el estancamiento en la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), declarada en el estado en 2021.

Lee también Niña muere por picadura de garrapata en Tezcalama, Sinaloa; autoridades realizan operativo de saneamiento en viviendas

El documento, elaborado por la investigadora Lizette Sandoval Meneses, analiza el cumplimiento de 31 medidas establecidas por la alerta y concluye que solo 13 han tenido algún nivel de implementación, lo que la legisladora calificó como una “cadena de omisiones”.

Durante su posicionamiento, Félix Bojórquez señaló que la violencia contra las mujeres en Sonora responde a factores estructurales, como la precariedad social y la presencia del crimen organizado.

Entre los indicadores más preocupantes, destacó que el estado se ubica en segundo lugar nacional en tasa de desapariciones, tercer lugar en abuso sexual y cuarto lugar en llamadas al 911 por violencia de pareja.

Lee también Tamaulipas estima afluencia de más de un millón 600 mil turistas en sus playas para Semana Santa; promocionan otros destinos del estado

Asimismo, advirtió sobre un incremento de 258 casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes durante 2024, una cifra diez veces mayor a la registrada en años anteriores.

La legisladora también denunció deficiencias en mecanismos institucionales como el Protocolo Alba, al señalar que no cuenta con un seguimiento transparente. Además, subrayó que aún no se ha instalado el comité técnico encargado de supervisar las investigaciones de feminicidio, así como la falta de policías especializadas en varios municipios y de servicios de traducción para mujeres indígenas.

“Cuando el Estado simula cumplir, la violencia se fortalece”, afirmó la diputada, al señalar que el derecho más básico de las mujeres que es vivir libres de violencia aún no está garantizado en la entidad.

Marcha del 8M en Sonora (05/03/2026). Foto: Especial

Lee también "México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y dan a conocer video inédito

Propuestas legislativas

Ante este panorama, la legisladora planteó una agenda mínima desde el Poder Legislativo que incluye la creación de una mesa interinstitucional para dar seguimiento a la alerta de género, con reglas de operación y un calendario de trabajo.

También propuso priorizar iniciativas como la Ley “3 de 3 contra la violencia”, la despenalización del aborto bajo estándares constitucionales y reformas en materia de desaparición y feminicidio, además de establecer informes públicos semestrales sobre los avances legislativos vinculados a la alerta.

Lee también Balacera en fraccionamiento de Kanasín, Yucatán, deja un hombre herido; hay una persona detenida

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a atender la problemática con recursos, investigaciones rigurosas y políticas públicas eficaces.

En este contexto, la marcha del 8M en Hermosillo se perfila no solo como una jornada de conmemoración, sino también como un espacio de exigencia frente a una crisis de violencia que, advierten activistas y legisladoras, sigue sin una respuesta efectiva del Estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr