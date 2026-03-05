Más Información

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos

Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"

Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"

Culiacán, Sin. La de la niña Emiliana Margarita “N” de seis años de edad por rickettsiosis originaria de la comunidad de Tezcalama, del , generó que el sector salud del estado iniciara un operativo de saneamiento de la vivienda de sus padres y de vecinos para impedir que proliferen las garrapatas.

, presidenta municipal de Choix dijo que ante el largo tiempo que permaneció hospitalizada en Los Mochis, la mejor, cuya familia es de origen indígena, se les brindó toda la ayuda necesaria y se cubrirá los gastos funerarios.

Autoridades de salud informaron que la menor permaneció hospitalizada en la ciudad de Los Mochis por espacio de 29 días, al presentar un cuadro de una fuerte infección que se le complicó, derivada de la picadura de la garrapata.

Lee también

Pese a que fue sometida a fuertes tratamientos y a una continua vigilancia médica, su salud se le vio complicada con una neumonía que desarrolló, por lo que falleció a causa de rickettsiosis, enfermedad que es desarrollada por la picadura de garrapata y de no ser atendida rápidamente genera complicaciones de salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]