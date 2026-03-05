Culiacán, Sin. La muerte de la niña Emiliana Margarita “N” de seis años de edad por rickettsiosis originaria de la comunidad de Tezcalama, del municipio de Choix, generó que el sector salud del estado iniciara un operativo de saneamiento de la vivienda de sus padres y de vecinos para impedir que proliferen las garrapatas.

Yoneida Gámez Vázquez, presidenta municipal de Choix dijo que ante el largo tiempo que permaneció hospitalizada en Los Mochis, la mejor, cuya familia es de origen indígena, se les brindó toda la ayuda necesaria y se cubrirá los gastos funerarios.

Autoridades de salud informaron que la menor permaneció hospitalizada en la ciudad de Los Mochis por espacio de 29 días, al presentar un cuadro de una fuerte infección que se le complicó, derivada de la picadura de la garrapata.

Pese a que fue sometida a fuertes tratamientos y a una continua vigilancia médica, su salud se le vio complicada con una neumonía que desarrolló, por lo que falleció a causa de rickettsiosis, enfermedad que es desarrollada por la picadura de garrapata y de no ser atendida rápidamente genera complicaciones de salud.

