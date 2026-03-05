En operativos efectuados por fuerzas federales y estatales en los municipios de Badiraguato y Navolato, fueron detenidas tres personas del sexo masculino, con armas automáticas y cargadores y treinta y tres artefactos explosivos, dos de ellos diseñados con contacto TH y mecha lenta.

Los elementos del ejército en patrullajes por la zona serrana de la Tuna, en Badiraguato localizaron 31 artefactos explosivos improvisados, con un sistema de encendido mediante la persecución de una capsula y dos iniciados por contacto TH y mecha lenta.

Una célula militar experta en manejo de explosivos, procedió a la inhabilitarlos de todos los artefactos explosivos, en una zona abierta y bajo seguridad para evitar posibles accidentes, por lo que las autoridades castrenses exhortaron a la población a denunciar en forma anónima cualquier ilícito o presencia de personas armadas.

Lee también Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado en respuesta a una denuncia anónima sobre disparos en el poblado del Limoncito, en el municipio de Navolato, realizaron una serie de recorridos, por lo que en la carretera que conduce al poblado de los Reyes observaron una persona en actitud sospechosa.

La persona del sexo masculino al observar su presencia emprendió la huida por lo que al ser alcanzado y sometido a una revisión, se le encontró un arma de fuego, tipo revolver, siete cartuchos útiles calibre 38 especial, por lo que fue detenido y puesto a disposición del ministerio público federal.

El personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, en recorridos de disuasión, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato lograron detener a dos hombres, los cuales portaban dos fusiles automáticos, uno de ellos un AK-47.

Lee también Identifican a dos mineros más hallados en fosas en Concordia, Sinaloa; suman siete empleados encontrados muertos

Además, se les encontró cargadores abastecidos, una cinta eslabonada con 50 cartuchos calibre 50, un chaleco táctico, puntas de acero, para dañar los neumáticos de los vehículos y una motocicleta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL