Más Información
Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice
Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura
A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre
Culiacán, Sin. Una mujer contratada en el vecino estado de Nayarit para trabajar en labores del campo en el municipio sureño de Escuinapa, se convirtió en la primera víctima del sarampión en el estado y su pequeño hijo, de solo un año de edad, resultó contagiado por lo que se le brinda atención médica.
Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado señaló que la mujer de 34 años de edad, quien no contaba con la vacunación y padecía de diabetes, por lo que se le complicó la salud y falleció en el municipio de Escuinapa.
Dio a conocer que la trabajadora del campo, cuya identidad es reservada, procedía del vecino estado de Nayarit, por lo que al presentar inicialmente un cuadro derivado de su diabetes, fue internada en un hospital, donde le practicaron estudios y se descubrió que estaba contagiada de sarampión lo que le causó la muerte.
Lee también Detienen a tres sujetos armados; aseguran 33 explosivos en dos municipios de Sinaloa
Señaló que pese al gran trabajo que se ha desarrollado con la vacunación contra esta enfermedad, hay muchas personas que por diversas causas no se han inmunizado y se vuelven propensas a ser contagiadas.
Procurador en Hermosillo denunciará a influencer por burlas sobre autismo; buscan sanción ante Fiscalía y Conapred
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]