Más Información

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

Culiacán, Sin. Una mujer contratada en el vecino estado de para trabajar en labores del campo en el municipio sureño de Escuinapa, se convirtió en la primera víctima del en el estado y su pequeño hijo, de solo un año de edad, resultó contagiado por lo que se le brinda .

, Secretario de Salud del Estado señaló que la mujer de 34 años de edad, quien no contaba con la vacunación y padecía de diabetes, por lo que se le complicó la salud y falleció en el municipio de Escuinapa.

Dio a conocer que la trabajadora del campo, cuya identidad es reservada, procedía del vecino estado de Nayarit, por lo que al presentar inicialmente un cuadro derivado de su diabetes, fue internada en un hospital, donde le practicaron estudios y se descubrió que estaba contagiada de sarampión lo que le causó la muerte.

Lee también

Señaló que pese al gran trabajo que se ha desarrollado con la vacunación contra esta enfermedad, hay muchas personas que por diversas causas no se han inmunizado y se vuelven propensas a ser contagiadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]