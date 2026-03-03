El secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, presentó la campaña publicitaria “Paradise Keeps Going”, la cual busca consolidar a la Riviera Nayarit como un destino internacional con el apoyo del sector empresarial.

Durante la rueda de prensa “Riviera Nayarit: El destino de las grandes inversiones”, Suárez del Real Tostado explicó que “es una estrategia de posicionamiento que ayudará a que México fortalezca su liderazgo en el turismo internacional (…) Nuestros destinos están a cualquier nivel de otros destinos en el mundo y tenemos que entenderlo”.

En ese sentido, detalló que, como parte de la campaña, se realizaron cápsulas que muestran la oferta cultural, turística, gastronómica y deportiva del destino, la cuales están dirigidas a segmentos turísticos especializados y se difundirán en plataformas digitales internacionales con el objetivo de atraer el turismo internacional.

Suárez del Real Tostado afirmó que actualmente la Riviera Nayarit es el destino que ha registrado más crecimiento en México y en el Pacífico mexicano y sostuvo que el gobierno de la entidad se ha encargado de generar estabilidad para los visitantes y los inversionistas.

“El gobierno se ha preocupado por generar estabilidad; generar tranquilidad para los visitantes, pero también para quienes invierten en el destino que sepan que tienen un gobierno que tienen las condiciones de seguridad y que brinda entornos adecuados para quienes viven y nos visitan”, expuso.

Por ello, destacó que el trabajo gubernamental se está enfocando, de la mano del sector empresarial, en complementar la infraestructura carretera y aeroportuaria; turística, como desarrollos inmobiliarios, hoteleros y de alojamiento, así como la seguridad pública, ambiental y social.

Al respecto de la seguridad, señaló que Nayarit se ubica en los 5 estados más seguros de México; registró una reducción del 24% la percepción de inseguridad e incrementó el 70% de la percepción de seguridad positiva entre residentes y turistas.

“Nuestra principal prioridad es la seguridad; si un turista no puede salir del complejo teniendo la tranquilidad de que no va a suceder nada, que se puede mover sin ningún problema en las autopistas de nuestro estado, no podemos proyectar un destino”, expresó.

El funcionario también aseveró que en los últimos años Nayarit se ha consolidado como un referente turístico internacional, “porque hoy más del 19% de las inversiones en materia turística en México se están dando en la Riviera Nayarit”.

“Nayarit está preparado para todo. Mientras otros países siguen pensando en qué hacer, nosotros como destino lo estamos haciendo y esa es la diferencia de quedarse quietos o dejar quietos a los demás”, expresó.

En el encuentro también estuvieron presentes Carl Emberson; representante del sector golf en Riviera Nayarit; Israel Díaz, del sector restaurantero; José Antonia Ayala Medina Mora, representante de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas; Lorenzo Ochoa Castro-Leal, director de Administración de Aeropuertos Mexicanos; y Ernesto Rivas Butcher, presidente y CEO de Sabino Producciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.