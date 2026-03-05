Hermosillo.- Teodoro Cervando Flores Castelo, procurador para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, anunció que presentará una denuncia formal contra un 'influencer' por publicar contenidos en redes sociales que ridiculizan a personas con autismo.

En un pronunciamiento público, Cervando Flores Castelo condenó las publicaciones realizadas en los perfiles de Facebook de Samuel Guerrero Obeso e Instagram de Samuel Obeso, en las que, según indicó, un grupo de jóvenes de Hermosillo realiza videos que denigran la condición del autismo.

“Como padre de un joven con autismo y como Procurador de la Discapacidad, expreso total reprobación e indignación ante este tipo de contenidos, que reflejan ignorancia, insensibilidad y pobreza moral e intelectual”, afirmó.

El procurador adelantó que, en coordinación con su equipo legal de Prodedis-DIF, ya se están recabando pruebas y datos para interponer la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“A los cientos de familias con hijos con autismo que nos han contactado para expresar su indignación y nos solicitan nuestra intervención les informamos que lo haremos en lo inmediato y en total plenitud.

"Las familias, las asociaciones, los especialistas, esta procuraduría y los mismos gobiernos hacemos un esfuerzo cotidiano para concientizar y visibilizar al autismo, por lo visto aún tenemos mucho por hacer".

“Las redes sociales es una herramienta muy poderosa que debe ser usada con mucha responsabilidad, la libertad de expresión no debe ser el pretexto para burlarse de la condición de nuestros hijos y de las personas con autismo, si de por si son muchas las barreras que enfrentamos para que el vandalismo y el bullying virtual nos lleve a retroceder a visiones arcaicas y retrogradas”, dijo.

Cervando Flores Castelo subrayó la importancia de usar las redes sociales con responsabilidad y recordó que la libertad de expresión no puede ser excusa para burlarse de la condición de los niños y jóvenes con autismo. “No se ‘saca cura’ del autismo; se respeta y se reconoce la dignidad de estas personas en la plenitud de sus derechos”, enfatizó.

Consideró que tanto las familias que no viven la discapacidad como el sistema educativo, deben de formar a sus integrantes con valores y con respeto.

Urgió a "promover campañas de concientización y sensibilización que nos ayude a consolidar en las nuevas generaciones una conciencia social más humana, sensible y solidaria".

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con autismo en Sonora expresaron su indignación.

Gloria Pérez Cosío y Sánchez, coordinadora del Club Libera de Corazón Azul, calificó el contenido como “una agresión directa hacia la comunidad neurodivergente”.

Señaló que “detrás de cada comentario hay personas que luchan cada día por ser aceptadas tal cual son” y advirtió que la discriminación constituye un delito en México.

Pérez Cosío adelantó que, junto con otras asociaciones, buscarán que este tipo de conductas no se normalicen ni sean motivo de entretenimiento en redes sociales.

Tania Alcantar, madre de un niño con autismo, ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) contra el creador de contenido.

El caso ha encendido un debate sobre los límites del humor y la responsabilidad de los creadores de contenido, recordando que la concienciación, la educación y el respeto son herramientas esenciales para proteger los derechos de las personas con discapacidad.

afcl/LL